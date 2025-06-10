Με αιχμηρή ανάρτηση σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τη νέα δημόσια τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έκανε λόγο για την ανάγκη ενός «νέου πατριωτισμού» απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία, ενώ προειδοποίησε για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη.

«Το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας πυκνώνει τις παρεμβάσεις του και μάλιστα με βασικό πρόταγμα την οικονομία, 10 χρόνια μετά το απόλυτο χάος που ο ίδιος προκάλεσε, μας δίνει την ευκαιρία εκτός από την επέτειο να θυμηθούμε και τον υπαίτιο», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και πρόσθεσε με νόημα: «Σε κάθε περίπτωση, επειδή σήμερα έκανε εκτενή ανάλυση για τον αγώνα κατά της ακροδεξιάς, μάλλον ο Αλέξης Τσίπρας που συγκυβέρνησε μαζί της αποτελεί συνωνυμία με τον πρώην πρωθυπουργό».

Η ανάρτηση ήρθε σε απάντηση των δηλώσεων του πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος άσκησε κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, που όπως είπε, δημιουργεί την κοινωνία του ενός πέμπτου, και υπογράμμισε την ευθύνη συνολικά των προοδευτικών και αριστερών δυνάμεων για τη διαμόρφωση ενός νέου οράματος., μιλώντας στη 2η διεθνή διάσκεψη για τη Δημοκρατία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη, που διοργανώνει το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα.

