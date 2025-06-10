«Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν και οι λεπτομέρειες για διανομή των ακριβών φαρμάκων του ΕΟΠΥΥ στο σπίτι του ασθενή ή στο να δηλώνεται το φαρμακείο της γειτονιάς του από το οποίο επιθυμούν να τα παραλαμβάνουν» ανέφερε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης υποστηρίζοντας τη διάταξη της τροπολογίας για την αποστολή των κατ΄οίκον φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων για θεραπεία σοβαρών ασθενειών που έχει κατατεθεί στο νομοσχέδιο για το νέο ΚΟΚ.

Ο κ. Γεωργιάδης εξήγησε την αναγκαιότητας της ψήφισης αυτής της διάταξης αυτής της τροπολογίας προκειμένου να μην απαιτούνται στην ηλεκτρονική συνταγή η σφραγίδα και η υπογραφή του θεράποντα ιατρού καθώς και η υπογραφή του ασθενούς. Στο θέμα αυτό είπε υπάρχει ένα κενό νόμου όπως αυτός ισχύει και είναι παράλογο από τη μια να αποστέλλεται το φάρμακο στο σπίτι του ασθενούς και αυτός να χρειάζεται να πάει στο φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ για να υπογράψει την ηλεκτρονική συνταγή.

Η δράση της αποστολής κατ' οίκον φαρμάκου είπε ο κ. Γεωργιάδης «είναι από τα βασικότερα μέτρα που έχουμε λάβει για να μειώσουμε τις ουρές της ντροπής στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ». Παράλληλα σημείωσε ότι έχουν ληφθεί και πρόσθετα μέτρα όπως είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για να κλείνονται ηλεκτρονικά ραντεβού στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, ώστε να μειώνονται οι αναμονές σε ουρές, ενώ έχουν προσληφθεί και 25 επιπλέον φαρμακοποιοί για την ενίσχυση του προσωπικού, αλλά ακόμα και με αυτά τα μέτρα υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας που είναι μακριά από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ. Τώρα, με τη δωρεάν διανομή φαρμάκων κατ οίκον, σταματάει αυτή η ταλαιπωρία. Η εταιρεία διανομής, διευκρίνισε ο υπουργός, δεν είναι ταχυμεταφορική εταιρεία, αλλά μια πιστοποιημένη από τον ΕΟΦ εταιρεία για την ασφαλή μεταφορά φαρμάκων και που τώρα μεταφέρει φάρμακα για τον ΕΟΠΥΥ στις φαρμακαποθήκες του.

Ο κ. Γεωργιάδης, αναφερόμενος στις διατάξεις του νέου ΚΟΚ σημείωσε ότι είναι πολύ σημαντική η διάταξη που αφορά το υποχρεωτικό κράνος σε οδηγούς και σε συνεπιβάτες δίκυκλων καθώς τα 9 από τα δέκα περιστατικά που πηγαίνουν σε εντατικές μονάδες από τροχαία είναι από τη χρήση μη κράνους. Η αυστηροποίηση των σχετικών ποινών όπως εισάγεται βρίσκει απολύτως σύμφωνο το Υπουργείο Υγείας, συμβάλει στην προστασία της δημόσιας υγείας και να μπει στη ζωή μας μια διαφορετική αντίληψη για το πως χρησιμοποιούμε τα δίτροχα οχήματα που από απολύτως χρήσιμα Μέσα μπορεί να μετατραπούν σε φονικά εργαλεία με τον τρόπο που τα χρησιμοποιούμε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

