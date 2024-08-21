Ανδρουλάκης: Η ΝΔ βασίζεται στον φόβο για τα χειρότερα

Μιλώντας σε στελέχη και φίλους του Κινήματος απόψε στη Χίο, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, υπογράμμισε την κατάρρευση του Εθνικού Συστήματος Υγείας επί Νέας Δημοκρατίας.

Στον απόηχο των καταγγελιών των γιατρών της Σάμου ότι το νοσοκομείο λειτουργεί στα όρια, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τη μοναδική παιδίατρο που νοσηλεύεται στην Αθήνα με συμπτώματα εγκεφαλικού λόγω των εξαντλητικών ωραρίων, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε:

«Διανύουμε τη δεύτερη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη. Η βασική του δέσμευση όταν πήρε τα 40 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης, που δόθηκαν επί της ουσίας για τη δημόσια υγεία, ήταν ότι θα έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να εξασφαλίσει καλύτερες συνθήκες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και αντ' αυτού, το ΕΣΥ καταρρέει».

«Δυστυχώς δεν περίμενε κανείς μετά το τέλος των μνημονίων και των δημοσιονομικών δεσμεύσεων, το κοινωνικό κράτος να επιδεινώνεται» συμπλήρωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Συμπύκνωσε τα πεπραγμένα της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας τονίζοντας: «Στην οικονομία ολιγάρχες και στους θεσμούς απόλυτη παρακμή. Τα ίδια που έκαναν οι προηγούμενοι και χειρότερα. Γι’ αυτό ο λαός τους έριξε κατά 13% σε έναν χρόνο και αντί να ανεβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αρχηγό, έπεσε κατά 9% από τις προηγούμενες ευρωεκλογές και 3% από τις προηγούμενες εθνικές εκλογές».

Έκανε εκτενή αναφορά στις ανατιμήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα, στις αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων και των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.

Με φόντο τη νέα καταστροφή στην Αττική από τις πυρκαγιές, ο κ. Ανδρουλάκης ανέδειξε ότι «την τελευταία πενταετία κάθε φορά που πατάει η Ελλάδα το κουμπί του rescEU, έρχονται δωρεάν εκατοντάδες πυροσβέστες, δεκάδες εναέρια και επίγεια μέσα. Είναι αποτέλεσμα του νομοθετικού μου έργου στην Ευρωβουλή. Δεν το ακούτε στα media. Θα το έλεγαν καθημερινά αν ήταν έργο του κ.Μητσοτάκη».

«Η Νέα Δημοκρατία ήρθε υποσχόμενη ότι θα αντιμετωπίσει την αδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ. Όλα ήταν επικοινωνία, εικόνα και στηρίχθηκαν στον φόβο για τα χειρότερα. Απευθύνομαι στον ελληνικό λαό, -και τον Οκτώβρη για τα εσωτερικά μας θέματα-: μην επιλέγετε τον φόβο. Επιλέξτε την ελπίδα, το προγραμματικό σχέδιο, το ήθος και την αξιοπιστία» πρόσθεσε.

Ο κ. Ανδρουλάκης αποτιμώντας το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών επισήμανε ότι «δώσαμε έναν αγώνα με αξιοπρέπεια, με ένα καλό ψηφοδέλτιο, με συγκεκριμένο πρόγραμμα, χωρίς λαϊκισμούς, με σοβαρότητα. Ο λαός παρόλο που δεν μας πήγε εκεί που θέλαμε, μας ξανατίμησε. Μάλιστα καταφέραμε να είμαστε δεύτερο κόμμα αθροιστικά σε όλη την Ελλάδα, εκτός από την Αθήνα».

«Δεν θέλω ένα ΠΑΣΟΚ που θα πέσει στις παλιές συμπεριφορές, που πλήγωσαν τον κόσμο. Δίνω και εδώ από τη Χίο μία καθαρή απάντηση: η μεγάλη μου αγωνία δεν είναι μόνο πότε το ΠΑΣΟΚ θα γίνει κυβέρνηση, αλλά όταν θα γίνουμε κυβέρνηση, να μην ξαναπληγώσουμε ποτέ τον ελληνικό λαό και η σχέση εμπιστοσύνης που οικοδομούμε σταθερά, με μεγάλη προσπάθεια και μεγάλο αγώνα, -και έχοντας απέναντί μας σχεδόν όλα τα media-, να μην πάει χαμένη» πρόσθεσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

«Η πολιτική γραμμή μας δεν πρέπει να αλλάξει. Πρόοδος, ορθός λόγος, υπευθυνότητα. Δεν θα γυρίσει ο κόσμος στο ΠΑΣΟΚ με εύκολους λαϊκισμούς. Δεν θα γυρίσει ο κόσμος στο ΠΑΣΟΚ, αν δει να μπαίνουν στις συνεδριάσεις μας όσοι μόλις έχασαν τον υπουργικό θώκο στο ΠΑΣΟΚ, έγιναν υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Δημοκρατίας, και τώρα θέλουν να ξαναβρούν “καρεκλίτσα”. Δεν θα μεγαλώσει έτσι το ΠΑΣΟΚ, το αντίθετο» υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

