ΣΥΡΙΖΑ: Οι εκδηλώσεις «λατρείας» για την κυβέρνηση είναι πραγματικότητα

«Οι αυθόρμητες εκδηλώσεις «λατρείας» των κατοίκων τη Λέρου προς τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, όπως και οι χθεσινές στην Πεντέλη προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όσο κι αν … Προσπαθούν να τις αγνοήσουν από την κυβέρνηση αποτελούν μια πραγματικότητα», τονίζει σε νέα ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.
«Καλό θα είναι να τη συνηθίζουν τα κυβερνητικά στελέχη», προσθέτει και συνοψίζει επισημαίνοντας πως η οργή του κόσμου για το διαλυμένο κράτος που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ξεχειλίζει και ούτε οι κάτοικοι της… Γροιλανδίας δεν πιστεύουν πια τις εξαγγελίες των «αρίστων».
