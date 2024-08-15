Με μέλη της οικογένειας του και στενούς φίλους, στη γενέτειρα του την Κρήτη, θα περάσει την ημέρα του 15 Αύγουστου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο κ. Ανδρουλάκης νωρίτερα παραβρέθηκε στη δοξολογία στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Μασταμπά Ηρακλειου, ενώ στο τέλος της δοξολογίας, σε δηλώσεις του, ευχήθηκε σε όλους για τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας.

«Χρόνια πολλά σε όλες και όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες απανταχού της Γης» ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, προσθέτοντας ότι «σήμερα γιορτάζουμε την Κοίμηση της Θεοτόκου που αντιπροσωπεύει για τον ελληνικό λαό, το καταφύγιο της ελπίδας και της δύναμης». Κάνοντας αναφορά στις καταστροφικές πυρκαγιές δήλωσε: «Δυστυχώς όμως και φέτος δεν αποφύγαμε τις μεγάλες και καταστροφικές πυρκαγιές που βύθισαν στο θυμό και την απελπισία τους πολίτες. Έχουμε χρέος για τις επόμενες γενιές να προστατέψουμε το φυσικό μας πλούτο. Έχουμε χρέος να δημιουργήσουμε ένα κράτος λειτουργικό, αξιοκρατικό, ανθεκτικό που θα προστατεύει τη φύση και τον άνθρωπο. Ένα κράτος το οποίο θα μπορεί να δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες για τις επόμενες γενιές. Ένα κράτος που θα δημιουργεί μια δίκαιη κοινωνία και μια παραγωγική οικονομία».

Πηγή: skai.gr

