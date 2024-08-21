Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας: «Η αλήθεια για το ΑΙΓΙΣ»

Τα πραγματικά στοιχεία έχουν ως εξής για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος πολιτικής προστασίας ΑΙΓΙΣ αναφέρει, σύμφωνα με ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Προς αποκατάσταση της αλήθειας σε σχέση με όσα ανακριβή λέγονται και γράφονται για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος πολιτικής προστασίας ΑΙΓΙΣ, τα πραγματικά στοιχεία έχουν ως εξής:

Ο συνολικός προϋπολογισμός του ΑΙΓΙΣ ανέρχεται σε 2,1 δισ. ευρώ και οι πηγές χρηματοδότησης του προγράμματος είναι 3:

Ταμείο Ανάκαμψης

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

ΕΣΠΑ.

Μέχρι σήμερα έχουν δημοπρατηθεί έργα αξίας 1.693.467.703 ευρώ δηλαδή το 82% του συνολικού προϋπολογισμού του ΑΙΓΙΣ. Το υπόλοιπο 18% θα έχει δημοπρατηθεί έως το τέλος του έτους.

Το 23% των δημοπρατημένων έργων, που ανέρχεται σε 480.013.664 ευρώ, έχει ήδη συμβασιοποιηθεί και πλέον βρίσκεται στο στάδιο των πληρωμών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τον επόμενο μήνα θα καταβληθεί η προκαταβολή για την αγορά 7 Canadair, ύψους περίπου 100 εκ. ευρώ.

Τα έργα τα οποία είναι έτοιμα προς συμβασιοποίηση ανέρχονται σε 95.042.065 ευρώ ή στο 5% του συνολικού προϋπολογισμού του ΑΙΓΙΣ.

Συμπερασματικά, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αναφέρει ότι κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες να υπερκεράσει σειρά γραφειοκρατικών κυρίως εμποδίων που πάντα συνοδεύουν ένα τόσο «βαρύ» σύνθετο project και πέτυχε μέσα σε 1 έτος να ολοκληρώσει σε συντριπτικό ποσοστό των δημοπρατήσεων. Τα έργα του ΑΙΓΙΣ περνούν με ταχείς ρυθμούς στα επόμενα στάδια και από το 2025 η Ελλάδα θα αρχίσει να παραλαμβάνει σταδιακά τον εξοπλισμό για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Η πλήρης, αναλυτική δημόσια παρουσίαση και ενημέρωση για την πορεία του ΑΙΓΙΣ έγινε -ως οφείλαμε στους Έλληνες πολίτες- στις 24 Απριλίου 2024 και όλα τα δεδομένα των προμηθειών και των έργων είναι διαθέσιμα εδώ.

Άρα, καταλήγει, δεν ευσταθεί ούτε η έωλη δικαιολογία «δεν είχαμε ενημέρωση» για να ερμηνεύσει κανείς την σκόπιμη και πλήρη διαστρέβλωση της αλήθειας από τον Πρόεδρο και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως δεν είδαν τα 20 εναέρια έτσι δεν είδαν και το 1,7 δισ. ευρώ των δημοπρατήσεων.

Πηγή: skai.gr

