Περιοδεία Ανδρουλάκη στο Βόρειο Αιγαίο

Στο Βόρειο Αιγαίο περιοδεύει από χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Πρώτος του σταθμός η Λήμνος και σήμερα η Χίος, καθώς συνεχίζει τις επισκέψεις ανά την Ελλάδα.

«Στο όμορφο νησί της Λήμνου είχα τη χαρά να συναντηθώ με τα μέλη και τους φίλους του ΠΑΣΟΚ. Συζητήσαμε για συγκεκριμένα θέματα που απασχολούν όλους τους κατοίκους, όπως για τον μειωμένο ΦΠΑ που θα πρέπει να περιλαμβάνει και νησιά που έχουν χαμηλότερο ΑΕΠ και βιώνουν μια ξεκάθαρη αδικία, όπως η Λήμνος και ο Άη Στράτης. Παράλληλα, μιλήσαμε και για την εθνική ανάγκη να στηριχθεί ουσιαστικά η νησιωτικότητα ώστε να αποτελέσει έναν από τους βασικούς πυλώνες της περιφερειακής ανάπτυξης.

Συζητήσαμε και για την παράταξή μας. Γι' αυτά που πετύχαμε στην πράξη τα τελευταία δυόμισι χρόνια, για το πως θα πάμε ακόμα ψηλότερα. Η μαζική συμμετοχή του κόσμου του ΠΑΣΟΚ και στη Λήμνο επιβεβαιώνει αυτό που συναντώ σε κάθε γωνιά της χώρας. Η κοινωνική βάση της παράταξης θα αποτελέσει ξανά τον εγγυητή της ενότητας, της πολιτικής αυτονομίας και της προοπτικής της.», είπε στο περιθώριο της επίσκεψης.

