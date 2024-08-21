Καραμέρος: Ανακαλώ την αναφορά για τον Παύλο Μαρινάκη

Ανακάλεσε, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος, την αναφορά που είχε κάνει στον ΣΚΑΪ για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Νωρίτερα, ο κ. Μαρινάκης προειδοποίησε ότι αν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δεν ανακαλέσει τότε θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά του.



Σημειώνεται ότι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είχε δηλώσει στον ΣΚΑΪ ότι «αυτή τη γραμμή τη φτιάχνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όντας σε ξενοδοχείο στο Λαγονήσι, όπου πλήρωσε αφού πρώτα δημοσιοποιήθηκε η φιλοξενία του, σε ένα ξενοδοχείο του οποίου ο επιχειρηματίας περιμένει να πάρει από το ΤΑΙΠΕΔ 46 στρέμματα παραλίας. Εμείς ξέρετε δεν ήμασταν μόνο στα μέτωπα της πυρκαγιάς, ήμασταν και στο Λαγονήσι όπου η κυβέρνηση μέσω της ΕΤΑΔ ετοιμάζεται να εκχωρήσει 46 στρέμματα παραλίας, και να την περιφράξει βάσει μιας απόφασης του 1978, γιατί μιλάμε για πισίνες, βόθρους και άλλα τινά, αυτό το καλοκαίρι, να απαγορεύσει την πρόσβαση των πολιτών σε μία ελεύθερη παραλία, στην παραλία Πεύκο στο Λαγονήσι, 46 στρέμματα».

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο κ. Καραμέρος σημειώνει ότι «… σε καμία περίπτωση δεν πολιτεύομαι με χυδαιότητα, αντίθετα η κυβέρνηση που εκπροσωπεί ασχολείται νυχθημερόν με την προσωπική ζωή των πολιτικών του αντιπάλων και όχι εγώ. Ο κ. Μαρινάκης επιβεβαιώνει την διαμονή του στο ξενοδοχείο και λέει πως έχει και τα σχετικά παραστατικά με ημερομηνίες προγενέστερες σχετικών δημοσιευμάτων. Δεν το αμφισβητώ ότι πλήρωσε στο χρόνο της διαμονής του και όχι μεταγενέστερα λόγω κάποιου δημοσιεύματος ιστοσελίδας εξ ου και ανακαλώ τη συγκεκριμένη αναφορά.

Από την πλευρά μου όμως ως βουλευτής Ανατολικής Αττικής και στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού μου έργου οφείλω να αναδείξω την κατάφωρη αδικία που επίκειται για τους κατοίκους όχι μόνο του Δήμου Σαρωνικού αλλά και όλης τις Νοτιοανατολικής αττικής με την εκχώρηση της παραλίας "Πεύκο" από την κυβέρνηση σε επιχειρηματικά συμφέροντα. Αρχές Αύγουστου κατεδαφίστηκε ένα υπαίθριο θέατρο όπου παράγεται πολιτισμός για την πόλη εδώ και χρόνια, εκατοντάδες κάτοικοι κινητοποιήθηκαν και διαμαρτύρονται καθημερινά. Είμαι στο πλευρό τους σε κάθε κινητοποίηση από την πρώτη στιγμή

Σε καμία περίπτωση δεν ασχολούμαι με την οικογένεια του κ. Μαρινάκη και εφόσον πλήρωσε για τις διακοπές του στο ξενοδοχείο στο Λαγονήσι ανακαλώ την σχετική αναφορά μου ότι πλήρωσε για τις τετραήμερες διακοπές του, μετά από δημοσιεύμα ιστοσελίδας, αλλά καλώ τόσο τον ίδιο όσο και τους πολίτες να αναλογιστούν αν πέρα από νόμιμο είναι και δεοντολογικό, όχι μόνο ο ίδιος αλλά οποιοσδήποτε υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη ή βουλευτής να κάνει διακοπές σε ξενοδοχείο βρίσκεται σε πολυετή διαμάχη με το Δημόσιο και μάλιστα σε φάση της υπόθεσης, πολύ κρίσιμη.

Ας ρωτήσουν τον υπουργό Οικονομίας κ. Χατζηδάκη τον οποίο και έχω καλέσει με σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση να απαντήσει στη Βουλή για όσα εξελίσσονται στο Λαγονήσι. Να αφήσουν κατα μέρος τις απειλές οι κυβερνητικοί παράγοντες και να επιστρέψουν στα καθήκοντά τους».

Η ανάρτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ με την ανακοίνωσή του αναλυτικά





