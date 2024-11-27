«Το κεντρικό ζήτημα είναι ποιο κόμμα μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία και να βάλει τέλος στις πολιτικές που εφαρμόζονται σήμερα και οι οποίες δυστυχώς έχουν δημιουργήσει πολύ μεγάλα και νέα κοινωνικά ζητήματα», επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο ErtNews, ερωτηθείς τι σημαίνει γι’ αυτόν το ότι πλέον είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο ίδιος ανέφερε, ακόμη:

«Οι ευθύνες μας είναι μεγαλύτερες, αλλά ο δρόμος που θα συνεχίσουμε είναι ο ίδιος. Αξιοπιστία προγραμματικός λόγος, προοδευτικός, λόγος πολιτικό ήθος και συνέπεια. Νομίζω ότι αυτά ήταν τα χαρακτηριστικά που μας έφεραν πια σε μια θέση ισχυρότερη από αυτή που είχαμε (…) Πρέπει να συνεχίσουμε και νομίζω ότι αυτό θα μας το πιστώσει ο ελληνικός λαός στις επόμενες εθνικές εκλογές».

Ενώ πρόσθεσε:

«Είμαστε ένας προγραμματικός αντίπαλος χωρίς λάθη κυβερνητικά. Προσωπικά δεν έχω κυβερνήσει ούτε ένα λεπτό στη ζωή μου. Η Νέα Δημοκρατία είχε ένα πολύ ωραίο μηχανισμό φτιάξει να συγκρίνεται με τα μη χειρότερα. Τώρα θα συγκριθεί με την ελπίδα για τα καλύτερα. Και αυτό τη δυσκολεύει (…)».

Ερωτηθείς για το αν είναι «άλλο ΠΑΣΟΚ το σημερινό, του οποίου ηγείται, από το ΠΑΣΟΚ, του οποίου ήταν ηγέτης τα τελευταία χρόνια», τοποθετήθηκε λέγοντας:

«Στις περισσότερες δημοσκοπήσεις είναι κάτω από 10 μονάδες (σ.σ. η διαφορά μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ). Αυτό βέβαια θέλει πάρα πολύ δουλειά. Δεν εφησυχάζουμε, ούτε εγώ ούτε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Αυτό που με κάνει να αγωνιώ είναι συνεχώς να εργαζόμαστε για να δείχνουμε ότι έχουμε κυβερνητική προοπτική, όχι για την εξουσία, αλλά γιατί μπορούμε να λύσουμε προβλήματα. Και αυτό σημαίνει τεκμηριωμένο προγραμματικό λόγο.

Γι αυτό βλέπετε ότι κάθε φορά προσπαθούμε, όταν λέμε ένα όχι, να δείχνουμε και ένα άλλο δρόμο και όχι να έχουμε μια αντιπολίτευση στείρα, η οποία επί της ουσίας δεν δείχνει να έχει μια παλέτα προτάσεων και λύσεων για την πατρίδα μας».

Για την ονομασία «πράσινο ΣΥΡΙΖΑ» που δίνει στο ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ η Νέα Δημοκρατία, σημείωσε:

«Η Νέα Δημοκρατία είναι σε ένα βέρτιγκο. Από το τι έχει πει σήμερα ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, το τι έχει πει η κυρία Κεραμέως εγώ καταλαβαίνω ότι είχαν συνηθίσει αλλιώς – είχαν καλομάθει. Τώρα όμως αλλάξανε τα πράγματα.

Απέναντί τους έχουν ένα κόμμα το οποίο έχει ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο και τεκμηριωμένο και με αυτό θα συγκρίνονται και όχι με το “κλείστε τα μάτια σε αυτά που έχουμε κάνει γιατί θα ρθει ο ΣΥΡΙΖΑ”. Δεν υπάρχει πια κανένας φόβος με το ΠΑΣΟΚ. Θα υπάρχει μια ασφαλής, σοβαρή κυβερνητική επιλογή στις επόμενες εθνικές εκλογές».

«Είμαστε προγραμματικός αντίπαλος της ΝΔ»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης πρόσθεσε, ακόμη, μεταξύ άλλων:

Για την πρότασή του περί μείωσης του ΦΠΑ, υπογράμμισε:

«Εγώ λέω αύριο το πρωί μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Τι είναι λοιπόν η πρότασή μας; Η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά για να πάμε συγκεκριμένα στην κοστολόγηση. Στην Ισπανία κόστισε 2,2 δισ.. Ε, δεν μπορεί αυτό να κοστίζει στην Ελλάδα 2 δισ. όπως λέει η ΝΔ και ο πρωθυπουργός. Ο ίδιος και στελέχη Νέας Δημοκρατίας είχαν πει στη Βουλή ότι κοστίζει 2 δισ (…)

«Δεν λένε πόσο αυξήθηκαν τα έσοδα λόγω της ακρίβειας, μέσω των έμμεσων φόρων, ΦΠΑ και ειδικού φόρου κατανάλωσης»

Για την οικονομική πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση, επισήμανε:

«Θα πάρουμε πολλές πρωτοβουλίες αύριο. Έχουμε άλλη μια πρωτοβουλία, το ΠΑΣΟΚ συνεχώς στη Βουλή θα παίρνει πρωτοβουλίες δείχνοντας ένα δρόμο κοινωνικής δικαιοσύνης.

Αυτές οι πρωτοβουλίες θα λαμβάνονται αποκλειστικά από το ΠΑΣΟΚ ή μπορεί να είναι πρωτοβουλίες στις οποίες το ΠΑΣΟΚ θα διευρύνει και με τη συμμετοχή άλλων. Και άλλες φορές πρωτοβουλίες μας στηρίχτηκαν και από άλλα κόμματα και αυτό μας χαροποιεί γιατί δείχνει και μια εμβέλεια των πρωτοβουλιών. Αλλά εδώ υπάρχει ένας πυρήνας του προβλήματος: Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι έχει μια καλή οικονομική πολιτική και ότι πάμε καλά. Ναι, δείχνουν το ονομαστικό ΑΕΠ και δεν λένε πόσο βοηθάει ο πληθωρισμός.

Να το πω πιο απλά, δείχνουν έσοδα και δεν λένε πόσο αυξήθηκαν τα έσοδα λόγω της ακρίβειας μέσω των έμμεσων φόρων, ΦΠΑ και ειδικού φόρου κατανάλωσης. Λένε ότι αυξάνουν τους μισθούς αλλά δεν λένε, λόγω του πληθωρισμού.

Δεν είναι μόνο τι παίρνεις στο χέρι, είναι τι μπορεί να αγοράσεις με αυτά που έχεις στο χέρι σου. Δυστυχώς ο λαός μας περνάει δύσκολα γιατί η αγορά είναι χωρίς κανόνες. Με τη νέα ρύθμιση έχουν κερδοσκοπήσει πάρα πολλοί παράγοντες της οικονομίας.

Γι’ αυτό έχουν γίνει πολύ πλουσιότεροι και πρέπει επιτέλους να τους εντοπίσουμε και να τους αναγκάσουμε να βάλουν το χέρι στην τσέπη.

Εμείς θέλουμε μια υγιή επιχειρηματικότητα που να τη στηρίζουμε από τη ρευστότητα, από ένα σταθερό φορολογικό σύστημα, από ένα σταθερό ασφαλιστικό σύστημα. Κανόνες, κοινή δικαιοσύνη.

Αλλά δεν μπορεί τέσσερα ολιγοπώλια να δημιουργούν τέτοιες ανισότητες και εμείς, επειδή η νέα Δημοκρατία θέλει να τα έχει καλά μαζί τους, να μένουν με σταυρωμένα τα χέρια».

Για το ραντεβού του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που έχει οριστεί για τις 4 Δεκεμβρίου και το πώς αποφάσισε αυτό να πραγματοποιηθεί, τόνισε:

«(…) Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μη μου επιτρέπει να γίνει αυτή η συνάντηση (…) Νομίζω ότι έπρεπε να γίνει, διότι απ τη στιγμή που μου το ζητεί ο κος Μητσοτάκης, δεν έχω κανένα λόγο να το αρνηθώ και θα πάω με μια συγκεκριμένη ατζέντα για τα θέματα που εμείς έχουμε προτεραιότητα.

Δηλαδή και τα θέματα τα στεγαστικά. Εγώ θεωρώ ότι πάμε στα βράχια. Ναι, τα ενοίκια είναι στα ύψη. Σπίτια δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει προσφορά στην αγορά, ενώ υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση.

Θα πάω ξανά με την ατζέντα να παγώσει ένα από τα πολλά, η Golden Visa. Σε όσους δήμους της Ελλάδας τα ενοίκια έχουν αυξηθεί πάρα πολύ.

Δεν μπορεί αυτό που έγινε φέτος με το νόμο αυτόν να τον ψηφίζουν στις αρχές του χρόνου, να εφαρμόζεται τον Σεπτέμβριο και να έχουν πουληθεί 5.500 ακίνητα. Μα καλά δεν καταλαβαίνουν αυτοί οι άνθρωποι ότι αυτά τα σπίτια τα στερούνται νέες οικογένειες; Πώς θα λύσουμε το δημογραφικό;

Μιλάμε για ένα θέμα που είναι το τεράστιο εθνικό ζήτημα και είναι και πρέπει να δώσει μια προοπτική στα νέα ζευγάρια. Και αφαιρούμε από την αγορά 5.500 ακίνητα με golden Visa. Δηλαδή εδώ πρέπει να πάρουμε γενναίες πρωτοβουλίες για τη στέγαση, για τις κοινωνικές κατοικίες, για τα κίνητρα να ανοίξουν τα σπίτια, αλλά να είναι όχι τρία χρόνια σε βάθος 5 και 10 ετών, με -αν θέλουν- μηδενικό φόρο, με ανακατασκευή, με χαμηλότερο ενοίκιο, με πλαφόν. Πρέπει να πάρουμε πρωτοβουλίες πέρα από το στεγαστικό».

Η τραγωδία στα Τέμπη

Για την τραγωδία με το δυστύχημα στα Τέμπη, ανέφερε:

«(…) Αυτό είναι το πιο βαρύ από όλα. Να έχουμε την τραγωδία των Τεμπών, 50 συνάνθρωποί μας να έχουν χάσει τη ζωή τους, να είναι ένα έγκλημα και τη μια να μαθαίνουμε πέρυσι ότι κάποιοι πήραν τα ηχητικά, τα παραποίησαν και τα έδωσαν σε φιλικά μέσα. Την άλλη μαθαίνουμε ότι έχει χαθεί υλικό από τις κάμερες. Μα είναι αυτά πράγματα σε ένα ευρωπαϊκό κράτος – που νομίζουν ότι ζούμε; Για μένα αυτά είναι κορυφαία ζητήματα που δείχνουν γιατί ο κόσμος έχει χάσει την εμπιστοσύνη τους στους θεσμούς (…)

Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης. Δεν μπορεί να την επιλέγει ένα κόμμα. Πρέπει να βρούμε ένα τρόπο με ευρύτερες συναινέσεις να επιλέγεται η ηγεσία της Δικαιοσύνης. Πρέπει να μπει τέλος σε αυτό που έχει συμβεί μέχρι σήμερα. Εγώ θέλω η χώρα μου και ο λαός μου να νιώθει και να ζει σε ένα κανονικό ευρωπαϊκό κράτος δικαίου και όχι να έχουμε καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παρακρατικές λειτουργίες και τέτοιες τραγωδίες που ακόμη και σήμερα, μετά από πάρα πολύ μεγάλο χρόνο να μαθαίνουμε αυτά τα απαράδεκτα».

Ενώ είπε, ακόμη, ανάμεσα σε άλλα:

«Πρέπει να πάρουμε θεσμικές πρωτοβουλίες για να ενισχύσουμε τη διάκριση των εξουσιών. Αυτό το λέω καθαρά και σας είπα μια πρόταση που αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση (…) Οφείλω να εμπιστεύομαι τη Δικαιοσύνη. Αλλά οφείλω να ασκώ και κριτική για πράγματα τα οποία, δυστυχώς, από ότι φαίνεται, δεν ήθελε να ερευνήσει».

Για το βιβλίο της Μέρκελ

«Δεν χρειάζεται να μας πει η κυρία Μέρκελ τι παιχνίδι εξουσίας παίχτηκε στην πλάτη του ελληνικού λαού»

Κληθείς να σχολιάσει τα γραφόμενα της πρώην καγκελαρίου της Γερμανίας Άγκελας Μέρκελ, στο βιβλίο της, για τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε:

«Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός δεν περιμένει την κυρία Μέρκελ. Έχει βιώματα και τι έκανε ο κ. Σαμαράς με τα Ζάππεια και με τον κ. Μητσοτάκη (…) Και για το τι έλεγε ο κύριος Τσίπρας και το τι έκανε μετά θα έσκιζε τα μνημόνια και έφερε και αυτός μνημόνια. Το τι παιχνίδι εξουσίας παίχτηκε στην πλάτη του ελληνικού λαού το ξέρει καλύτερα ο ελληνικός λαός γιατί το έχει βίωμα. Δεν χρειάζεται να μας το πει η κυρία Μέρκελ».

