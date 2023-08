Ανδρουλάκης για Νέα Φιλαδέλφεια: Αναμένουμε την παραίτηση του κ. Οικονόμου για το επιχειρησιακό φιάσκο Πολιτική 15:14, 08.08.2023 linkedin

«Η διαρροή εσωτερικού εγγράφου που καταδεικνύει ότι τελούσε εν γνώσει τους, η μετακίνηση των χούλιγκαν της κροατικής ομάδας είναι κόλαφος» σημειώνει ο Ν. Ανδρουλάκης