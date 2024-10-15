Λογαριασμός
Συγχαρητήρια Λοβέρδου στον Νίκο Ανδρουλάκη για την επανεκλογή του

«Συγχαρητήρια στον Νίκο Ανδρουλάκη για την επανεκλογή του ως Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Εύχομαι καλή επιτυχία!», αναφέρει ο Ανδρέας Λοβέρδος

Ανδρέας Λοβέρδος

Τα συγχαρητήριά του στον Νίκο Ανδρουλάκη για την επανεκλογή του στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ εξέφρασε ο πρόεδρος των Δημοκρατών, Ανδρέας Λοβέρδος.

«Συγχαρητήρια στον Νίκο Ανδρουλάκη για την επανεκλογή του ως Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Εύχομαι καλή επιτυχία!» έγραψε χαρακτηριστικά ο Ανδρέας Λοβέρδος στην πλατφόρμα Χ. 

TAGS: Ανδρέας Λοβέρδος Νίκος Ανδρουλάκης
