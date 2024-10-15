Τα συγχαρητήριά του στον Νίκο Ανδρουλάκη για την επανεκλογή του στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ εξέφρασε ο πρόεδρος των Δημοκρατών, Ανδρέας Λοβέρδος.

«Συγχαρητήρια στον Νίκο Ανδρουλάκη για την επανεκλογή του ως Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Εύχομαι καλή επιτυχία!» έγραψε χαρακτηριστικά ο Ανδρέας Λοβέρδος στην πλατφόρμα Χ.

Συγχαρητήρια στον Ν.Ανδρουλάκη για την επανεκλογή του ως Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Εύχομαι καλή επιτυχία!@androulakisnick — Andreas Loverdos (@a_loverdos) October 15, 2024

Πηγή: skai.gr

