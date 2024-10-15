Δεκτό κατά πλειοψηφία έγινε από την αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την επιτάχυνση των προσλήψεων στο δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ, με τίτλο «Επιτάχυνση προσλήψεων μέσω Α.Σ.Ε.Π., τροποποιήσεις στον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και στον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής δημοσίων υπαλλήλων, ρυθμίσεις για το σύστημα αξιολόγησης δημοσίων υπαλλήλων και λοιπές διατάξεις για τη βελτίωση της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης».

Υπέρ του νομοσχεδίου, τάχτηκε η ΝΔ, καταψήφισαν το ΚΚΕ και η Νέα Αριστερά, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Ελληνική Λύση, η Νίκη, η Πλεύση Ελευθερίας και οι «Σπαρτιάτες» δήλωσαν επιφύλαξη για την Ολομέλεια.

Η επεξεργασία του νομοσχεδίου συνεχίζεται με την κατ' άρθρον συζήτηση και τη δεύτερη ανάγνωση στην Επιτροπή και την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να εισαχθεί στην Ολομέλεια και να ψηφιστεί.

Πηγή: skai.gr

