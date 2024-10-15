Επιστολή του ανεξάρτητου βουλευτή Μιχαήλ Γαυγιωτάκη στον Πρόεδρο της Βουλής, που διαφωνεί με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για τον ορισμό του Μιχάλη Χουρδάκη ως εκπρόσωπο των ανεξάρτητων βουλευτών στη Διάσκεψη των Προέδρων και ζητά επανάληψη της διαδικασίας.

