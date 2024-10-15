Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Διαφωνίες από τον Μιχαήλ Γαυγιωτάκη για τον ορισμό του Μιχάλη Χουρδάκη ως εκπρόσωπο των ανεξάρτητων βουλευτών

Η επιστολή του ανεξάρτητου βουλευτή του Νομού Ηρακλείου Κρήτης στον Πρόεδρο της Βουλής, με την οποία ζητά επανάληψη της διαδικασίας ορισμού εκπροσώπου

Γαυγιωτάκης

Επιστολή του ανεξάρτητου βουλευτή Μιχαήλ Γαυγιωτάκη στον Πρόεδρο της Βουλής, που διαφωνεί με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για τον ορισμό του Μιχάλη Χουρδάκη ως εκπρόσωπο των ανεξάρτητων βουλευτών στη Διάσκεψη των Προέδρων και ζητά επανάληψη της διαδικασίας.

επιστολή

επιστολή

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βουλή βουλευτές
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark