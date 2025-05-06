Η κυβέρνηση θα επιδιώξει το επόμενο διάστημα να βάλει σε σειρά τα θέματα που αφορούν την τραγωδία των Τεμπών και τα οποία είναι ακόμα ανοιχτά. Εκτός από το δικαστικό κομμάτι που προχωρεί με τη δικογραφία που έφτασε στη Βουλή για τους Κ. Καραμανλή και Χ. Σπίρτζη, βασικό είναι να εξυγιάνει τον σιδηρόδρομο και να υπάρξουν συγκεκριμένες κινήσεις που θα σηματοδοτήσουν το πέρσαμα σε μια «νέα σελίδα», η οποία θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς ένα μέσο μαζικής μεταφοράς που την έχει απολέσει μετά την πολύνεκρη τραγωδία.

Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με την Καθημερινή, Αθήνα και Ρώμη βρίσκονται το τελευταίο διάστημα σε συνεννόηση για να πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της Ιταλίδας ομολόγου του Τζόρτζια Μελόνι στη Ρώμη. Μια συνάντηση που υπενθυμίζεται ότι είχε προγραμματιστεί για τον περασμένο Φεβρουάριο και τελικά αναβλήθηκε, υπό το βάρος της πολιτικής αναταραχής στην Ελλάδα που έφεραν τα μεγάλα συλλαλητήρια.

Σύμφωνα μάλιστα με πηγές, η επίσκεψη του πρωθυπουργού στη Ρώμη μπορεί να πραγματοποιηθεί και την επόμενη εβδομάδα, με μια ημερομηνία που έχει κυκλωθεί σε πρώτη φάση να είναι η 12η Μαΐου.

Χαρακτηριστικό των προχωρημένων επαφών που έχουν ξεκινήσει μεταξύ Αθήνας και Ρώμης είναι πως τις επόμενες ημέρες ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης αναμένεται να βρεθεί στη Ρώμη για προπαρασκευαστικές συναντήσεις με τη διοίκηση της FS, που είναι η μητρική της Hellenic Train, αλλά και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Εσωτερικών Ματέο Σαλβίνι. Η συνάντηση σε επίπεδο πρωθυπουργών θα «κλειδώσει» εφόσον οι συζητήσεις μεταξύ Κυρανάκη και Σαλβίνι προχωρήσουν ικανοποιητικά, ώστε να μπορεί να γίνει το επόμενο βήμα μεταξύ των ηγεσιών.

Η ατζέντα

Το ερώτημα βεβαίως είναι τι θα ζητήσει η ελληνική κυβέρνηση από την ιταλική. Αυτό που θέλει διακαώς το Μέγαρο Μαξίμου είναι μια «επαναδιαπραγμάτευση» των υποχρεώσεων που θα έχει η Hellenic Train, ώστε να λάβει τη δέσμευση της ιταλικής πλευράς πως θα επενδύσει με δικά της χρήματα σε καινούργια τρένα. Πληροφορίες λένε πως η ελληνική πλευρά θέλει να διαπραγματευθεί για ένα ποσό της τάξεως των 300 εκατομμυρίων ευρώ, που θα περιλαμβάνει νέα τρένα για τη γραμμή Αθήνας - Θεσσαλονίκης, αλλά και για τον προαστιακό.

Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που θα οριστικοποιηθεί η συνάντηση μεταξύ των δυο πρωθυπουργών, δεν θα αφορά αποκλειστικά την Hellenic Train. Οι δυο πλευρές έχουν πολλά να συζητήσουν για τις διμερείς σχέσεις, το μεταναστευτικό και τα νέα γεωπολιτικά δεδομένα που διαμορφώνονται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.