Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον Μερτς: Προσβλέπω σε ενίσχυση των διμερών δεσμών

Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον Μερτς: Προσβλέπω σε ενίσχυση των διμερών μας δεσμών

Η ανάρτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη για την εκλογή του Φρίντριχ Μερτς ως καγκελάριους της Γερμανίας- Τόνισε πως προσβλέπει σε συνεργασία

Τα θερμά του συγχαρητήρια εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Φρίντριχ Μερτς ο οποίος και εξελέγη καγκελάριος της Γερμανίας στον δεύτερο γύρο ψηφοφορίας στην Bundestag.

«Προσβλέπω στη συνεργασία μας για την ενίσχυση των διμερών μας δεσμών και την αντιμετώπιση κοινών ευρωπαϊκών προκλήσεων. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο νέο σας ρόλο», έγραψε σε σχετική ανάρτηση στο Χ ο Έλληνας πρωθυπουργός.

