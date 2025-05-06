Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον Μερτς: Προσβλέπω σε ενίσχυση των διμερών δεσμών

Τα θερμά του συγχαρητήρια εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Φρίντριχ Μερτς ο οποίος και εξελέγη καγκελάριος της Γερμανίας στον δεύτερο γύρο ψηφοφορίας στην Bundestag.

«Προσβλέπω στη συνεργασία μας για την ενίσχυση των διμερών μας δεσμών και την αντιμετώπιση κοινών ευρωπαϊκών προκλήσεων. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο νέο σας ρόλο», έγραψε σε σχετική ανάρτηση στο Χ ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Warm congratulations @_FriedrichMerz on being elected Chancellor of Germany. I look forward to our cooperation in strengthening our bilateral ties and addressing common European challenges. Wishing you every success in your new role. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) May 6, 2025

Πηγή: skai.gr

