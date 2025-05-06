Συνάντηση Μητσοτάκη με αλ Σίσι την Τετάρτη στο Μέγαρο Μαξίμου

Με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, θα συναντηθεί την Τετάρτη ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στις 11:20 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, σύμφωνα με ενημέρωση από το Γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού.

Ακολούθως θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες της ολομέλειας του 1ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Αιγύπτου και μετά το τέλος του οι κ. Μητσοτάκης και Αλ Σίσι θα προχωρήσουν σε δηλώσεις στον Τύπο.

Νωρίτερα, στις 11:00, ο κ. Σίσι θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, στο Προεδρικό μέγαρο.

Πηγή: skai.gr

