Συνάντηση Μητσοτάκη με αλ Σίσι την Τετάρτη στο Μέγαρο Μαξίμου

Με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, θα συναντηθεί την Τετάρτη ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στις 11:20 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, σύμφωνα με ενημέρωση από το Γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού.
Ακολούθως θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες της ολομέλειας του 1ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Αιγύπτου και μετά το τέλος του οι κ. Μητσοτάκης και Αλ Σίσι θα προχωρήσουν σε δηλώσεις στον Τύπο.
Νωρίτερα, στις 11:00, ο κ. Σίσι θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, στο Προεδρικό μέγαρο.
