ΣΥΡΙΖΑ για το νέο σκάνδαλο διαφθοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Υπενθυμίζει την τεράστια υποκρισία και τον αμοραλισμό της ηγεσίας

«Το νέο σκάνδαλο διαφθοράς μέσα στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπενθυμίζει την τεράστια υποκρισία και τον αμοραλισμό της ηγεσίας και των πολιτικών ομάδων που συγκροτούν την πλειοψηφία», αναφέρει σε δήλωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Υπενθυμίζεται ότι η βελγική δικαιοσύνη υποψιάζεται ότι λομπίστες του κινεζικού τεχνολογικού κολοσσού Huawei δωροδόκησαν περίπου 15 ευρωβουλευτές (νυν ή πρώην), προκειμένου να προωθήσουν την εμπορική πολιτική της εταιρείας στην Ευρώπη. Πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις ατόμων που εργάζονται ή εργάζονταν για τη Huawei, έπειτα από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια και στα γραφεία τους.

Μετά τις έρευνες, αυτή την Πέμπτη τα ξημερώματα, που οδήγησαν στη σύλληψη λομπίστες του τηλεπικοινωνιακού κολοσσού Huawei, σφραγίστηκαν, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι πόρτες των γραφείων δύο κοινοβουλευτικών βοηθών που «φέρονται να εμπλέκονται».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με την υπόθεση:

«Το νέο σκάνδαλο διαφθοράς μέσα στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπενθυμίζει την τεράστια υποκρισία και τον αμοραλισμό της ηγεσίας και των πολιτικών ομάδων που συγκροτούν την πλειοψηφία

Μετά την «έκπληξη» και τα βαριά λόγια, που ακολούθησαν το Qatargate, στην πράξη αρνήθηκαν να υιοθετήσουν τις προτάσεις των αρμόδιων επιτροπών και τις συστάσεις των διεθνών οργανισμών και της Διεθνούς Διαφάνειας για ένα πλαίσιο που θα αποτρέψει νέα σκάνδαλα και θα διασφαλίσει διαφάνεια και κανόνες για τις σχέσεις με τους λομπίστες.

Ακόμη και τα ανεπαρκή μέτρα που εξήγγειλαν ότι θα υλοποιήσουν,αναιρέθηκαν στη συνέχεια από τους ίδιους. Μόλις πριν λίγες εβδομάδες, το ΕΛΚ σε συνεργασία με την ακροδεξιά, ψήφισαν για να μπλοκάρουν τη δημιουργία του Συμβουλίου Δεοντολογίας του Κοινοβουλίου, να μη διοριστούν οι εμπειρογνώμονες και να αφαιρεθεί ο προϋπολογισμός για τη λειτουργία του. Και τώρα, θα εμφανιστούν πάλι "έκπληκτοι" και "απογοητευμένοι" από τη νέα υπόθεση διαφθοράς και θα εξαγγείλουν τα ίδια μέτρα που αρνούνται να υλοποιήσουν επί δύο χρόνια. Όπως είχαν αγνοήσει τις προειδοποιήσεις για το Qatargate.

Η εμπλοκή Ευρωβουλευτών από το ΕΛΚ, τους Σοσιαλιστές, το ECR της Μελόνι και τoυς Patriots της Λεπέν, επιβεβαιώνει την κριτική μας αλλά δεν παύει να είναι ένα μικρό μέρος του προβλήματος. Όπως έχει αποδειχθεί, στην ΕΕ ενδημεί κουλτούρα διαφθοράς και νεποτισμού που οδηγεί τους θεσμούς σε παρακμή και απαξίωση από τους πολίτες.

Για αυτό παραμένουμε κριτικοί και απαιτούμε ανάληψη ευθυνών και αποφασιστικά μέτρα για τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στους θεσμούς».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.