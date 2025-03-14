Ποιος είναι ο Θανάσης Δαβάκης που αναλαμβάνει υφυπουργός Άμυνας

Καθήκοντα υφυπουργού Άμυνας αναλαμβάνει ο Θανάσης Δαβάκης. Ο βουλευτής Λακωνίας γεννήθηκε στην Αθήνα στις 18 Μαρτίου 1962 και κατάγεται από τα Κεχριάνικα του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

Εκλέγεται βουλευτής με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας το 1993, το 1996, το 2000, το 2004, το 2007, το 2009, το 2012, το 2015 και το 2019. Ήταν υπεύθυνος Ιδεολογικού της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και μετά της ΟΝΝΕΔ (Νεολαία της ΝΔ), ενώ το 1988 ανέλαβε πολιτικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Επιπλέον, από το 1997 ως σήμερα ανήκει στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Απασχόλησης (ΟΓΕΕΚΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ), υπαγόμενου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ έπειτα ανέλαβε υπεύθυνος Τομέα Πολιτισμού της Νέας Δημοκρατίας. Διατέλεσε Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας (ΥΦΕΘΑ) από τον Ιούνιο του 2013 έως τον Ιούνιο του 2014 στην κυβέρνηση Σαμαρά. Από το 2016 είναι υπεύθυνος Τομέα Εθνικής Άμυνας του κόμματος, ενώ από τις 17 Ιουλίου 2019, είναι Πρόεδρος της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής των Ελλήνων (ΙΗ' Κοινοβουλευτική περίοδος).

Είναι παντρεμένος και έχει μία κόρη.

Πηγή: skai.gr

