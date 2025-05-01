Λογαριασμός
Ανάρτηση Μητσοτάκη στο TikTok για την Πρωτομαγιά: «15 πολιτικές για την εργασία σε λιγότερο από ένα λεπτό!»

«Μέρα με τη μέρα, ενισχύουμε τον εργαζόμενο. Έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε – και θα τα κάνουμε. Καλή Πρωτομαγιά» καταλήγει ο πρωθυπουργός

Δεκαπέντε πολιτικές (της κυβέρνησης) για την εργασία «σε λιγότερο από ένα λεπτό!» παραουσιάζει με ανάρτησή του στο TikTok, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή τον σημερινό εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς. 

15 πολιτικές για την εργασία σε λιγότερο από ένα λεπτό! Καλή Πρωτομαγιά!

«Μέρα με τη μέρα, μέτρο με το μέτρο, ενισχύουμε τον εργαζόμενο. Έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε – και θα τα κάνουμε. Καλή Πρωτομαγιά» καταλήγει ο πρωθυπουργός. 

