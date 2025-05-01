Δεκαπέντε πολιτικές (της κυβέρνησης) για την εργασία «σε λιγότερο από ένα λεπτό!» παραουσιάζει με ανάρτησή του στο TikTok, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή τον σημερινό εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς.

@kyriakosmitsotakis_ 15 πολιτικές για την εργασία σε λιγότερο από ένα λεπτό! Καλή Πρωτομαγιά! ♬ original sound - Kyriakos Mitsotakis

«Μέρα με τη μέρα, μέτρο με το μέτρο, ενισχύουμε τον εργαζόμενο. Έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε – και θα τα κάνουμε. Καλή Πρωτομαγιά» καταλήγει ο πρωθυπουργός.

Πηγή: skai.gr

