Στις εργασίες του Συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την ανάδειξη της νέας ηγεσίας του ΕΛΚ, που πραγματοποιήθηκε παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και ηγετών από όλη την Ευρώπη, συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Αττικής και Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών Νίκος Χαρδαλιάς.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, ο κ. Χαρδαλιάς είχε την ευκαιρία να αναπτύξει προτάσεις για κρίσιμα ευρωπαϊκά θέματα, για τον σημαίνοντα ρόλο και για τη θεσμική ενίσχυση των ευρωπαϊκών Περιφερειών. Συγκεκριμένα, στα κείμενα εργασίας που κατέθεσε, υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ετοιμότητας και ανθεκτικότητας απέναντι σε πολύπλευρες κρίσεις, από φυσικές καταστροφές και υγειονομικές απειλές έως γεωπολιτικές αναταράξεις και κυβερνοεπιθέσεις. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά: «Οι κρίσεις δεν γνωρίζουν σύνορα. Απαιτούν κοινή στρατηγική, συντονισμό και στοχευμένους πόρους».

Ειδική αναφορά έκανε επίσης ο κ. Χαρδαλιάς στον ρόλο των Περιφερειών, επισημαίνοντας ότι «δεν μπορούν να είναι απλοί αποδέκτες πολιτικών, αλλά οφείλουν να είναι συνδιαμορφωτές τους. Είναι οι Ευρωπαϊκές Περιφέρειες, αυτές που καλούνται όχι απλώς να προετοιμάζουν σχέδια αντίδρασης, αλλά να επενδύουν σε έργα και μηχανισμούς πρόληψης, σε εκπαίδευση, τεχνογνωσία και ικανότητες».

Ο κ. Χαρδαλιάς παρουσίασε τις στρατηγικές προτεραιότητες της Περιφέρειας Αττικής για την κλιματική ανθεκτικότητα, με αιχμή τη δέσμευση για διάθεση «τουλάχιστον του 30% των πόρων του ΕΣΠΑ για δράσεις που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, συνολικού ύψους άνω των 480 εκατ. ευρώ». Είχε την ευκαιρία επίσης να αναφερθεί στο Παρατηρητήριο Κλιματικής Κρίσης της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο, όπως τόνισε, «πρόκειται για ένα δυναμικό διαδικτυακό εργαλείο για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση, αξιολόγηση και προώθηση του έργου της Περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο του Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, που επιτρέπει μεταξύ άλλων τη δημιουργία αυτοματοποιημένων στατιστικών αναφορών για τα μετεωρολογικά δεδομένα σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, την ενσωμάτωση στοιχείων από άλλα εθνικά και ευρωπαϊκά παρατηρητήρια, την κωδικοποίηση πληροφοριών σχετικά με δράσεις και έργα που υλοποιούνται σε επίπεδο Δήμων, αλλά και την οπτικοποίηση των σχετικών μεταδεδομένων». Η συγκεκριμένη δράση, όπως εξήγησε ο Περιφερειάρχης Αττικής, «επιλέχθηκε και παρουσιάστηκε ως καλή πρακτική, στο έργο JUSTGREEN, μια κοινή πρωτοβουλία που αναπτύσσουμε μαζί με τους εταίρους μας από πέντε διαφορετικές ευρωπαϊκές πόλεις, για τη βελτίωση των πολιτικών ανάπτυξης των πράσινων αστικών χώρων».

Ζητάμε να δημιουργηθεί ένα νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Πρόληψης και Ανθεκτικότητας

Αναφορικά με τις επείγουσες προκλήσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης, ο Περιφερειάρχης Αττικής και Α’ Αντιπρόεδρος της πολιτικής ομάδας του ΕΛΚ στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ε.Ε επανέλαβε την πρόταση για τη δημιουργία ενός νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου Πρόληψης και Ανθεκτικότητας, με στόχο την ενίσχυση των Περιφερειών για την υλοποίηση έργων θωράκισης και πρόληψης. Όπως σημείωσε, «στόχος είναι να δημιουργήσουμε, με μοχλό τις Περιφέρειες, ένα πραγματικό ευρωπαϊκό οικοσύστημα ετοιμότητας. Ένα οικοσύστημα το οποίο θα μας επιτρέπει να προστατεύουμε την ασφάλεια των πολιτών, αλλά και να προλαμβάνουμε κινδύνους. Να μετατρέπουμε τις κρίσεις σε ευκαιρίες για αλλαγή, για πράσινη μετάβαση, για την προώθηση της τεχνολογικής, αλλά και της κοινωνικής καινοτομίας». Μάλιστα, ο κ. Χαρδαλιάς επισήμανε ότι η Περιφέρεια Αττικής «θα συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά, με ρεαλισμό και σχέδιο, στη διαμόρφωση μιας ανθεκτικής, ανθρώπινης και δίκαιης Ευρώπης».

Να διαμορφώσουμε μια Ευρώπη ικανή όχι μόνο να αποτρέπει και να απαντά σε κρίσεις, αλλά και να παραμένει πρότυπο ασφάλειας, δημοκρατίας, βιωσιμότητας

Ο Περιφερειάρχης Αττικής τόνισε επίσης τον καθοριστικό ρόλο των περιφερειακών και τοπικών αρχών στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων, επισημαίνοντας ότι «βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της διαχείρισης κρίσεων και, ως θεσμοί με άμεση εγγύτητα στις τοπικές κοινωνίες, διαθέτουν την απαραίτητη γνώση του τοπικού πλαισίου, ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν στρατηγικές προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, αλλά και να αξιοποιούν καλύτερα τους διαθέσιμους πόρους και τις τοπικές δυνάμεις».

Στο περιθώριο του Συνεδρίου, ο κ. Χαρδαλιάς είχε σειρά θεσμικών συναντήσεων με κορυφαίους Ευρωπαίους και Έλληνες αξιωματούχους. Μεταξύ άλλων, συναντήθηκε με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Roberta Metsola, τον Πρόεδρο του ΕΛΚ Manfred Weber, την Πρόεδρο της Ομάδας του ΕΛΚ στην Επιτροπή των Περιφερειών Sari Rautio, τον Γενικό Γραμματέα της Ομάδας του ΕΛΚ στην Επιτροπή των Περιφερειών Peter Knapp, την Πρόεδρο του ΔΗΣΥ της Κύπρου Αννίτα Δημητρίου, τον Ευρωπαίο Επίτροπο Μεταφορών Απόστολο Τζιτζικώστα, καθώς και με τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης Θεόδωρο Ρουσόπουλο.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής συνεχάρη τον Αντιπρόεδρο της Ελληνικής Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη για την εκλογή του στη θέση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Και δήλωσε: «Θέλω να εκφράσω τα πιο θερμά μου συγχαρητήρια στον καλό φίλο Κωστή Χατζηδάκη για την εκλογή του στη θέση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Πρόκειται για μία σπουδαία διάκριση που τιμά την Ελλάδα και την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει η χώρα μας στη μεγάλη οικογένεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και έρχεται ως μία σημαντική αναγνώριση της συνέπειας, της πολύχρονης εμπειρίας και του πολιτικού ήθους του Αντιπροέδρου της Ελληνικής Κυβέρνησης. Όσοι τον γνωρίζουμε, ξέρουμε καλά πόσο πολύ και αποτελεσματικά εργάζεται, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Του εύχομαι ολόψυχα καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα. Η Ελλάδα χρειάζεται ισχυρές φωνές στην Ευρώπη – και ο Κωστής Χατζηδάκης είναι μία από αυτές.»



