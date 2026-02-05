Ανάρτηση για την πολύνεκρη τραγωδία στη Χίο έκανε η Μαρία Καρυστιανού, τονίζοντας ότι, πέρα από την τήρηση των νόμων και τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων της χώρας, παραμένει αδιαπραγμάτευτη η προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Αναλυτικά η ανάρτηση Καρυστιανού:

Πόνος βαθύς για τους ανθρώπους που χάθηκαν, αλλά και επίκριση και αποδοκιμασία για ένα κράτος που δεν διαθέτει όσα πρέπει και δεν πράττει όσα μπορεί για την αποτροπή των παράνομων εισβολών και του ευτελισμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Δεν χωρεί αμφιβολία, οι νόμοι πρέπει να τηρούνται. Σημαντική η διαφύλαξη των δικαιωμάτων της χώρας.

Επίσης όμως σημαντική και αδιαπραγμάτευτη η ανθρώπινη ζωή, για την προστασία της οποίας οφείλουμε να εξαντλήσουμε όλα τα μέσα διαφύλαξής της και να μπορούμε να αποδείξουμε ότι το πράξαμε. Το οφείλουμε σε κάθε άνθρωπο.

Γιατί αυτό αρμόζει στην ανθρώπινη ζωή: ο μέγιστος σεβασμός, η μέγιστη προστασία.



