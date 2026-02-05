Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Δύο πήραν εξιτήριο

Εξιτήριο πήραν δύο τραυματίες μετανάστες της τραγωδίας στη Χίο, ενώ άλλοι τρεις παραμένουν νοσηλευόμενοι σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Οι τραυματίες που πήραν εξιτήριο, μεταφέρθηκαν στη ΒΙΑΛ, συνοδεία της αστυνομίας.

Σημειώνεται πως τρεις γυναίκες, αν και μπορούν να λάβουν εξιτήριο, ωστόσο παραμένουν στο νοσοκομείο ως συνοδοί.

Στη χειρουργική κλινική οι τραυματίες είναι επτά συνολικά (τρεις άνδρες, τρεις γυναίκες και ένα παιδί)



Συνολικά παραμένουν στο νοσοκομείο είκοσι τραυματίες, εκ των οποίων πέντε άνδρες, τέσσερις γυναίκες και έντεκα παιδιά.

Ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική διερεύνηση

Η ιατροδικαστική διερεύνηση για τα αίτια θανάτου των 15 μεταναστών ανοικτά της Χίου ολοκληρώθηκε και λήφθηκαν δείγματα για την ταυτοποίηση των σορών με τη μέθοδο DNA

Ήδη από χθες ομάδα τεσσάρων ιατροδικαστών και τριών νεκροτόμων είχε μεταβεί στην Χίο, με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, βάσει των όσων προβλέπονται στο ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης, που έχει εκπονηθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Παράλληλα, υπήρξε σε συνεννόηση με γραφεία τελετών και εξασφαλίστηκε η μεταφορά των σορών στο νεκροταφείο Σχιστού για τη φύλαξή τους μέχρι την ταυτοποίηση και απόδοσή τους στους οικείους τους.





