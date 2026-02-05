Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Μιλάνο για την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026.

Θα παραστεί στη δεξίωση που διοργανώνει ο πρόεδρος της Ιταλίας, Σέρτζο Ματαρέλα.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο το απόγευμα θα μεταβεί στο Μιλάνο, όπου θα παρακολουθήσει την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2026 και θα παραστεί στη δεξίωση που παραθέτει ο πρόεδρος της Ιταλίας Σέρτζο Ματαρέλα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

