Μήνυμα Μέτσολα για την επέτειο των 50 χρόνων επανίδρυσης της Δημοκρατίας

Με ένα μήνυμα στα ελληνικά ευχήθηκε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα στην Ελλάδα για την επέτειο των 50 ετών από την αποκατάσταση της δημοκρατίας.

«Θερμές ευχές στους Έλληνες για την επέτειο των 50 χρόνων επανίδρυσης της Δημοκρατίας. Μια σπουδαία χώρα που δεν είναι μόνο η γενέτειρα της δημοκρατίας αλλά και ένα περήφανο έθνος που έχει διαμορφώσει τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Η Δημοκρατία έχει ανυπολόγιστη σημασία» αναφέρει χαρακτηριστικά η Ρομπέρτα Μέτσολα.

Η Δημοκρατία έχει ανυπολόγιστη σημασία 🇪🇺🇬🇷 pic.twitter.com/8GcedauYj5 — Roberta Metsola (@EP_President) July 24, 2024

Πηγή: skai.gr

