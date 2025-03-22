Σε μια συγκινητική ανάρτηση προχώρησε σήμερα ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος προκειμένου να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες για το πρόγραμμα «προλαμβάνω» μέσω του οποίου παρέχονται δωρεάν προληπτικές καρδιαγγειακές εξετάσεις.

Μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι ίδιος έλαβε το μήνυμα από την ΗΔΙΚΑ για τις δικές του προληπτικές εξετάσεις και όπως χαρακτηριστικά σημειώνει «η σκέψη μου πήγε αμέσως σε εσένα μπαμπά…»

Η ανάρτηση:

«Ο πατέρας μου έπαθε το πρώτο έμφραγμα σε ηλικία 42 ετών. Εγώ ήμουν μόλις 5 κι ο αδερφός μου 8. Η μάνα μας στα 35 της. Θυμάμαι ακόμη τα λόγια του γιατρού που τον έσωσε «Βασίλη έπεσες από το λευκό πύργο, στάθηκες όρθιος, βρήκες και χιλιάρικο». Τόσο σοβαρό ήταν το έμφραγμα και τόσο τυχερός ήταν και αυτός και εμείς μαζί του.

Επιβίωσε, χάρη στην προσεκτική ζωή που έκανε και τη φροντίδα της μάνας μου, από μια ακόμη βαριά ανακοπή καρδιάς που έπαθε 16 χρόνια μετά, για να τον χάσουμε από κοντά μας δυστυχώς το 2009, από το μοιραίο σπάσιμο της καρδιάς του. Με πονάει ακόμη η απουσία του και λυπάμαι βαθιά που ο γιος μου, που του μοιάζει τόσο και πήρε το όνομα του, δεν τον έχει γνωρίσει. Θα μοιράζονταν πολλά οι δυο τους.

Μόλις έλαβα αυτό το μήνυμα από την ΗΔΙΚΑ για τις δικές μου προληπτικές καρδιαγγειακές εξετάσεις, και η σκέψη μου πήγε αμέσως σε εσένα μπαμπά…

Πολλά πράγματα μπορεί να ήταν διαφορετικά για όλους μας -αλλά και για τη δική μου οικογένεια- αν η χώρα μας είχε επενδύσει νωρίτερα στην πρόληψη. Το κάνουμε τώρα. Έστω και με μεγάλη καθυστέρηση.

Αξιοποιήστε αυτό το μεγάλο δώρο. Κάντε τις προληπτικές εξετάσεις που σας προσφέρει δωρεάν το κράτος. Ένα κράτος που πρέπει να φροντίζει και να προστατεύει. Αυτό έχουμε ανάγκη. Για αυτό δουλεύουμε».

