Φάμελλος: Πάλι πιο ψηλά ο  Εμμανουήλ Καραλής!

Το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επί κοντώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου και το πανελλήνιο ρεκόρ αποτελούν ακόμα μια λαμπρή επιτυχία για τον ελληνικό αθλητισμό, επισημαίνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος.

Ο Μανόλο, που με δύναμη ψυχής αντιμετώπισε τον ρατσισμό, μας κάνει υπερήφανους και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση, ειδικά για τη νέα γενιά, τονίζει ο κ. Φάμελλλος. Τόσο με τις επιτυχίες του στον αθλητισμό, όσο και με το ήθος και τη στάση ζωής του.

"Πολλά συγχαρητήρια! Τα καλύτερα είναι μπροστά!" καταλήγει.

Πάλι πιο ψηλά ο Εμμανουήλ Καραλής!



Πηγή: skai.gr

