Φάμελλος: Πάλι πιο ψηλά ο  Εμμανουήλ Καραλής!

"Ο Μανόλο, που με δύναμη ψυχής αντιμετώπισε τον ρατσισμό, μας κάνει υπερήφανους και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση, ειδικά για τη νέα γενιά"

Το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επί κοντώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου και το πανελλήνιο ρεκόρ αποτελούν ακόμα μια λαμπρή επιτυχία για τον ελληνικό αθλητισμό, επισημαίνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος. 

Ο Μανόλο, που με δύναμη ψυχής αντιμετώπισε τον ρατσισμό, μας κάνει υπερήφανους και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση, ειδικά για τη νέα γενιά, τονίζει ο κ. Φάμελλλος. Τόσο με τις επιτυχίες του στον αθλητισμό, όσο και με το ήθος και τη στάση ζωής του. 

"Πολλά συγχαρητήρια! Τα καλύτερα είναι μπροστά!" καταλήγει. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Εμμανουήλ Καραλής Σωκράτης Φάμελλος
