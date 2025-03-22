Τασούλας: Ο Εμμανουήλ Καραλής μας γέμισε χαρά και περηφάνια

«Μία ακόμα μεγάλη διάκριση μας χάρισε ο Εμμανουήλ Καραλής κατακτώντας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επί κοντώ» επισημαίνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.



«Η καταπληκτική του επίδοση, νέο πανελλήνιο ρεκόρ, αποδεικνύει ότι ο Ολυμπιονίκης μας συνεχίζει τη σπουδαία του πορεία και γράφει ιστορία, είναι ένας κορυφαίος αθλητής. Μας γέμισε χαρά και περηφάνια! Θερμά συγχαρητήρια!» τονίζει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.