«Δίνουμε λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα, μια πραγματική ανάσα για τους αγρότες της χώρας», δήλωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας στη συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ και τη δημοσιογράφο Φαίη Μαυραγάνη. Αναφερόμενος στις ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια, ο Υπουργός επεσήμανε πως «η κυβέρνηση, για πρώτη φορά, μεθοδικά και αποφασιστικά, προχωρά σε ένα πλαίσιο που διαγράφει βάρη δεκαετιών για τους αγρότες μας».

Το νομοσχέδιο αφορά περισσότερους από 700 αγροτικούς συνεταιρισμούς και περίπου 21.000 αγρότες. «Μιλάμε για δάνεια που λιμνάζουν εδώ και δεκαετίες, δάνεια παλαιά, τα περισσότερα από τη δεκαετία του 2000, τα οποία έχουν μαυρίσει τις ζωές των αγροτών μας. Αυτά τα δάνεια είναι η ευκαιρία να ξεπαγώσουν, να ελευθερώσουν περιουσίες και να δώσουν ανάσα στην παραγωγή», τόνισε ο Υπουργός.

Στο πλαίσιο των νέων ρυθμίσεων:

Προβλέπεται γενναία διαγραφή μέρους του κεφαλαίου των δανείων μέσω συμβιβαστικών λύσεων, επιτρέποντας στους αγρότες να αποκτήσουν βιώσιμες συνθήκες εξυπηρέτησης.

Εισάγονται διακανονισμοί που βασίζονται στις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες των οφειλετών, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε παραγωγού.

Την επίβλεψη της διαδικασίας αναλαμβάνει η Επιτροπή Ειδικών Εκκαθαρίσεων, ενώ η Τράπεζα της Ελλάδος διασφαλίζει τη διαφάνεια μέσα από την υποβολή επιχειρησιακών σχεδίων από τους εκκαθαριστές.

Οι υποθέσεις δανείων ανατίθενται αποκλειστικά σε εξειδικευμένους διαχειριστές, με βαθιά γνώση των αναγκών του αγροτικού κόσμου.

«Για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελληνικής Πολιτείας βλέπουμε τόσο γενναίες ρυθμίσεις. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που οι αγρότες μας αξίζουν. Γιατί, ναι, είναι δύσκολο να καλλιεργείς στη χώρα μας με τις προκλήσεις της παγκόσμιας αγοράς και τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης », υπογράμμισε ο Υπουργός.

Ενέργειες για τη στήριξη της παραγωγής

Στη συνέντευξή του, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχώρησε σε μια αναλυτικά καταγραφή της στήριξης που παρέχει η κυβέρνηση:

Υπογράμμισε ότι «για πρώτη φορά επιστρέφεται το 100% του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου στους αγρότες».

Όσον αφορά το αγροτικό ρεύμα, επεσήμανε πως «έχουμε κλειδώσει μια χαμηλή τιμή στα 0,093 ευρώ ανά κιλοβατώρα, εξασφαλίζοντας σταθερότητα και μειώνοντας το κόστος παραγωγής».

Σχετικά με τις αποζημιώσεις στη Θεσσαλία, σημείωσε: «Έχουν ήδη δοθεί περισσότερα από 700 εκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις. Πρόκειται για ποσά που δεν έχουν δοθεί ποτέ ξανά στην ιστορία της Ελληνικής Πολιτείας. Ο ΕΛΓΑ μόνο σε ένα χρόνο έδωσε 290 εκατομμύρια ευρώ».

«Θέλω να καταστήσω σαφές ότι η πόρτα του Υπουργείου είναι πάντα ανοιχτή. Είμαι εδώ, όπως και οι συνεργάτες μου, για να ακούμε τις ανησυχίες του αγροτικού κόσμου και να βρίσκουμε μαζί λύσεις. Ο αγροτικός τομέας είναι η ραχοκοκαλιά της χώρας μας, και δεν πρόκειται να αφήσουμε κανέναν μόνο του», κατέληξε ο Υπουργός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.