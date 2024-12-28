Ακάρ: Θεού θέλοντος, Τούρκοι στρατιώτες θα κολυμπήσουν στο Καστελόριζο – Έχουμε δουλειές με τη Συρία

Προκαλεί ο Χουλουσί Ακάρ, τέως υπουργός Άμυνας της Τουρκίας και πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας της τουρκικής εθνοσυνέλευσης ως βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος του Ερντογάν AKP (Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης). Ο Ακάρ μίλησε για το Καστελόριζο στο «οποίο μπορούν να κολυμπήσουν οι Τούρκοι στρατιωτικοί», για την Κύπρο και για «business» στη Συρία όπως η συμφωνία για ΑΟΖ.

«Ασκήσαμε και ασκούμε όλα τα κυριαρχικά μας δικαιώματα»

Ο Ακάρ είπε: «Ασκήσαμε και ασκούμε όλα τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στις θάλασσες και τον εναέριο χώρο μας. Κανείς δεν μπορεί να το αποτρέψει αυτό. Η Τουρκία έχει μια ακτή 12 χιλιάδων χιλιομέτρων. Είμαστε μια θαλάσσια χώρα. Είμαστε αποφασισμένοι και δεσμευμένοι να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας στις θάλασσές μας. Έχουμε κάθε δύναμη για αυτό. Η Κύπρος είναι το εθνικό μας ζήτημα. Δεν έχουμε κάνει πίσω και δεν θα κάνουμε πίσω. Κανείς δεν πρέπει να το αμφισβητεί αυτό. Το Καστελόριζο είναι ακριβώς απέναντι μας. Κατά κάποιο τρόπο παρακάμφθηκε ιστορικά, και κατέληξε να ανήκει στους Έλληνες.



«Η απόσταση του Καστελόριζου από την Τουρκία είναι 1.950 μέτρα. Οι υποψήφιοι αξιωματικοί μας στις στρατιωτικές μας σχολές μπορούν να κολυμπήσουν 2 χιλιόμετρα. Ως εκ τούτου, το νησί είναι σε απόσταση κολύμβησης. Οι Έλληνες φίλοι είπαν, ‘’Τότε κολυμπήστε’’. Είπαμε, ‘’Θεού θέλοντος, θα έρθει μια μέρα που θα το κάνουμε’’» δήλωσε.



«Θέλουν 40 χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα θαλάσσιας δικαιοδοσίας για αυτό το νησί. Όταν λέμε “όχι” σε αυτό, μας λένε ασυμβίβαστους. Ναι, είμαστε ασυμβίβαστοι... Δεν θα το δεχτούμε αυτό».



«Δεν μπορούμε να πάρουμε όπλα παρόλο που τα πληρώσαμε. Δεν μας τα έδωσαν…. Τώρα κατασκευάζουμε. Πουλάμε σε φιλικές και συμμαχικές χώρες» ανέφερε δε ο τέως, υπουργός, αφήνοντας αιχμές κατά των ΗΠΑ για το πρόγραμμα των μαχητικών F-35 από το οποίο η Τουρκία, βγήκε, λόγω της αγοράς των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400.

«Υπάρχει πολλή δουλειά που μπορούμε να κάνουμε με τη Συρία»

«Αν η Συρία φτάσει στην ειρήνη και τη σταθερότητα, φυσικά, υπάρχει πολλή δουλειά που μπορούμε να κάνουμε ως δύο γειτονικές χώρες, δύο φίλοι, δύο αδερφές χώρες. Μια από αυτές, είναι φυσικά οι θαλάσσιες δικαιοδοσίες. (…) Μπορούμε να το κάνουμε αυτό πολύ άνετα με μια σταθερή Συρία που θα είναι φίλη και αδελφή μας. Όχι μόνο αυτό, αλλά μπορούμε επίσης να αναπτύξουμε και να αυξήσουμε τη συνεργασία μας σε επίπεδο επικοινωνίας και μεταφορών. Θα ήταν υπέρ των δραστηριοτήτων και των δύο χωρών» πρόσθεσε ο Ακάρ.

«Η Κύπρος είναι το εθνικό μας ζήτημα»

Δηλώνοντας ότι η Κύπρος είναι το εθνικό ζήτημα της Τουρκίας, ο Ακάρ είπε: «Ο σκοπός μας εκεί δεν θα τελειώσει ποτέ. Έχουμε τα δικαιώματα και τους νόμους μας εκεί στο πλαίσιο των συμφωνιών εγγύησης και συμμαχίας μας. Ό,τι κι αν κάνουν οι άλλες χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ελλάδα, είμαστε εγγυητές εκεί σύμφωνα με τις συμφωνίες. Ως εκ τούτου, έχουμε εκπληρώσει τα καθήκοντα και τις ευθύνες του εγγυητή μέχρι στιγμής. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Το πιο σημαντικό ζήτημα στην Κύπρο είναι ότι ο νότος βλέπει τον βορρά ως προσφυγική ζώνη, ως δεύτερης κατηγορίας (περιοχή), λέμε ‘’όχι, είναι ίσοι’’. Αλλά τελικά λέμε ότι οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν καταλήξει εδώ και 50 χρόνια, 60 χρόνια. Τώρα τελείωσε, δεν υπάρχει ‘’Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου’’, υπάρχει ‘’Τουρκική Δημοκρατία της Κύπρου’’. Είτε το καταλαβαίνετε είτε όχι. Ως εκ τούτου, υποστηρίζουμε τους Κύπριους αδελφούς και αδελφές μας σε αυτό το θέμα».



«Το να είσαι Τούρκος είναι δύσκολο γιατί πρέπει να παλέψεις με όλο τον κόσμο» υποστήριξε ακόμα.



«Υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι και απειλές γύρω από την Τουρκία γεωγραφικά τους οποίους πρέπει να τα λάβουμε σοβαρά υπόψη. Αυτά τα πράγματα δεν είναι αστεία».



