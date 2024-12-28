Κριτική στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Παύλο Γερουλάνο, άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ Νίκος Ρωμανός με αφορμή την άποψη που εξέφρασε ο πρώτος ότι η έκτακτη φορολόγηση των τραπεζών θα οδηγούσε μεταξύ άλλων «σε λιγότερο δανεισμό και υψηλότερο κόστος δανεισμού».

Ειδικότερα ο Νίκος Ρωμανός στη δήλωσή του αναφέρει:

«Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος, σε μια χαλαρή συζήτηση με τον υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Θεόδωρο Πελαγίδη, στο Βήμα, παραδέχεται ότι η έκτακτη φορολόγηση των τραπεζών θα οδηγούσε μεταξύ άλλων «σε λιγότερο δανεισμό και υψηλότερο κόστος δανεισμού». Με λίγα λόγια, ο κ. Γερουλάνος παραδέχεται ότι η πρόταση του κόμματός του για έκτακτη φορολόγηση των τραπεζών είναι ουσιαστικά ανεδαφική και υποκριτική, καθώς θα επέφερε το ακριβώς αντίθετο από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, επιβαρύνοντας τελικά τους πολίτες.

Όταν, βέβαια, ασκούσαμε την ίδια ακριβώς κριτική εμείς στην εν λόγω πρόταση του ΠΑΣΟΚ, ήμασταν «με τους λίγους»! Όταν τα λέει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, αποκαλύπτοντας την προσπάθεια εξαπάτησης των πολιτών που επιχειρεί ο Πρόεδρός του, είναι απλώς Σάββατο!

Όπως διαπιστώνεται και στη συζήτηση Γερουλάνου - Πελαγίδη, «πρέπει να δίνουμε σημασία όχι τόσο σε συγκυριακά ζητήματα που μπορεί να εξάπτουν το ενδιαφέρον των πολιτών και των ψηφοφόρων, αλλά να υπάρχει μία περίσκεψη σε ζητήματα που είναι ιδιαίτερα ευπαθή και κρίσιμα. Και να βλέπουμε τις μεσο-μακροπρόθεσμες επιπτώσεις».

Εν ολίγοις, απαιτείται σοβαρότητα, με γνώμονα την οποία νομοθετεί η Κυβέρνηση, εν αντιθέσει με το ΠΑΣΟΚ που, δυστυχώς, συνεχίζει να αγνοεί τη συγκεκριμένη έννοια, φέρνοντας ανεδαφικές τροπολογίες στο πόδι με μοναδικό γνώμονα τον λαϊκισμό.

Αναμένουμε με ενδιαφέρον την αντίδραση του κ. Ανδρουλάκη».

Πηγή: skai.gr

