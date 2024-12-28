Λογαριασμός
Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ διαψεύδει πως είναι θετικό στην αύξηση του ορίου εισόδου των κομμάτων στη Βουλή

Πηγές της Χαριλάου Τρικούπη διαψεύδουν δημοσιεύματα που εμφανίζουν το ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ να είναι θετικό στην αύξηση του ορίου εισόδου των κομμάτων στη Βουλή

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Διαψεύδει πως είναι θετικό στην αύξηση του ορίου εισόδου των κομμάτων στη Βουλή

Διαψεύδει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής πως είναι θετικό στην αύξηση του ορίου εισόδου των κομμάτων στη Βουλή.

Με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα, πηγές από τη Χαριλάου Τρικούπη αναφέρουν:

«Με έκπληξη παρακολουθούμε δημοσιεύματα, που εμφανίζουν το ΠΑΣΟΚ να διάκειται θετικά ως προς την αύξηση του ορίου εισόδου των κομμάτων στη Βουλή. Πρόκειται για ευφάνταστα σενάρια καθώς δημόσια και απόλυτα ξεκάθαρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει εκφράσει τη διαφωνία του με μια τέτοια επιλογή».

