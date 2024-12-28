ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Διαψεύδει πως είναι θετικό στην αύξηση του ορίου εισόδου των κομμάτων στη Βουλή

Διαψεύδει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής πως είναι θετικό στην αύξηση του ορίου εισόδου των κομμάτων στη Βουλή.
Με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα, πηγές από τη Χαριλάου Τρικούπη αναφέρουν:
«Με έκπληξη παρακολουθούμε δημοσιεύματα, που εμφανίζουν το ΠΑΣΟΚ να διάκειται θετικά ως προς την αύξηση του ορίου εισόδου των κομμάτων στη Βουλή. Πρόκειται για ευφάνταστα σενάρια καθώς δημόσια και απόλυτα ξεκάθαρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει εκφράσει τη διαφωνία του με μια τέτοια επιλογή».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.