Αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ να συζητηθεί στη Βουλή η λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι επιδοτήσεις

Την άμεση σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, προκειμένου ο αρμόδιος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής για τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ, με σχετική επιστολή προς τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής Επιτροπής.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, το αίτημα υποβάλλεται υπό το φως των προβλημάτων που έχουν αναδειχθεί την τελευταία πενταετία και αναφορικά με τις σχετικές ενέργειες, που προτίθεται να αναλάβει η κυβέρνηση, προκειμένου να διασφαλίσει την έγκαιρη, έγκυρη και με διαφάνεια καταβολή των ενωσιακών επιδοτήσεων της ΚΑΠ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η επιστολή υπογράφεται από τους βουλευτές Βασίλη Κόκκαλη, Αλέξανδρο Αυλωνίτη, Καλλιόπη Βέττα, Χρήστο Γιαννούλη, Μίλτο Ζαμπάρα, Συμεών Κεδίκογλου, Χάρη Μαμουλάκη, Νίκο Παππά και Θεοδώρα Τζάκρη. Οι βουλευτές αναφέρουν ότι πρέπει να δοθούν απαντήσεις από την κυβέρνηση για:

- τη διαρκή υποβάθμιση και απαξίωση του υπό επιτήρηση, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΟΠΕΚΕΠΕ

- τα δυσθεώρητα πρόστιμα που έχουν προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προς επιβολή στη χώρα, ως συνέπεια της κακοδιαχείρισης των ενωσιακών πόρων της ΚΑΠ

- την καθυστέρηση του ανοίγματος των δηλώσεων του ΟΣΔΕ για τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), ενώ λειτουργεί για τις on line αιτήσεις των αγροτών και τις ενδεχόμενες συνέπειες αυτής της καθυστέρησης στις προσεχείς πληρωμές των αγροτών

- τα πορίσματα των εγχώριων και ευρωπαϊκών ελεγκτικών μηχανισμών για τις δυσλειτουργίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με πιο πρόσφατο αυτό του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, που διαπίστωσε "εσφαλμένη πληρωμή τον Ιούλιο του 2023", εξαιτίας της "χρησιμοποίησης εσφαλμένης γραμμής δικαιωμάτων έτους 2021, αντί της ορθής έτους 2022", με αποτέλεσμα περίπου 196.083 αγρότες να πρέπει να επιστρέψουν 50.755.440,32 ευρώ

«Οι συνθήκες αυτές στον ΟΠΕΚΕΠΕ επιδεινώνουν, αναμφισβήτητα, ακόμη περισσότερο την κατάσταση του αγροτικού κόσμου της χώρας μας, ο οποίος ήδη βρίσκεται σε δεινή θέση, λόγω της δυσθεώρητης αύξησης του κόστους παραγωγής και της μεγάλης μείωσης της παραγωγής. Γι' αυτό θα πρέπει να αναζητηθούν όλοι οι δυνατοί τρόποι, που θα διασφαλίσουν την εύρυθμη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε ο Οργανισμός να καταβάλει έγκυρα, έγκαιρα και με απόλυτη διαφάνεια τις ενωσιακές επιδοτήσεις στους αγρότες μας, με επαρκή τεχνική υποστήριξη, στελεχιακή επάρκεια και εύρυθμη διοικητική λειτουργία, αποτρέποντας παράλληλα το ενδεχόμενο της επιβολής και νέων δυσθεώρητων δημοσιονομικών διορθώσεων-προστίμων από την ΕΕ, που εν τέλει επιβαρύνουν, συνολικά, τους Έλληνες φορολογούμενους», αναφέρουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Επισημαίνουν δε, ότι αυτή είναι η κατάσταση, ενώ «οι πληρωμές από το 2023 και μέχρι και το 2027, θα διενεργούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την ΚΑΠ 2023-2027, που εισηγήθηκε και εφαρμόζει η κυβέρνηση και το οποίο, όπως αποδείχθηκε στην πράξη κατά την πρώτη χρονιά υλοποίησής του, χρήζει ουσιαστικής τροποποίησης, μέσα από μία πραγματική διαβούλευση, με τους αγρότες και τις οργανώσεις τους, προκειμένου να αναδείξει τις προκλήσεις, τις δυνατότητες και τις προοπτικές της ελληνικής γεωργίας και πρωτίστως να λειτουργήσει προς όφελος των Ελλήνων αγροτών».

