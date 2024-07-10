ΠΑΣΟΚ: Παύλο Γερουλάνο στηρίζει ο Νίκος Παπανδρέου

Παύλο Γερουλάνο στηρίζει με άρθρο του στην Εφημερίδα των Συντακτών ο ευρωβουλευτής του Κινήματος, Νίκος Παπανδρέου, στην κούρσα διαδοχής στο ΠΑΣΟΚ.

Στο άρθρο με τίτλο «Τι είδους αρχηγό χρειάζεται το ΠΑΣΟΚ» ο Νίκος Παπανδρέου τονίζει ότι «στην παρούσα ιστορική συγκυρία η παράταξη έχει ανάγκη από έναν αρχηγό που θα συνθέσει πολιτικές, θα απελευθερώσει στελέχη, θα έχει διεθνές δίκτυο και ίδια γνώση της πραγματικής οικονομίας».

«Κατά την προσωπική μου άποψη αυτά τα χαρακτηριστικά τα συγκεντρώνει ο Παύλος Γερουλάνος. Αν τα μέλη και οι φίλοι του κόμματος αποφασίσουν να του δώσουν την ιστορική αυτή ευκαιρία, πιστεύω ότι μπορεί να την αξιοποιήσει προς όφελος της παράταξης και της κοινωνίας», γράφει ο Νίκος Παπανδρέου.

Ο κ. Γερουλάνος εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ευχαριστεί τον κ. Παπανδρέου για τη στήριξη και αναφέρει: «Κάθε λέξη στο άρθρο του Νίκου Παπανδρέου, στην Εφημερίδα των Συντακτών, περιγράφει την ιστορική αποστολή κάθε ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ: Να συγκροτήσει ένα κόμμα πατριωτικό, με απόλυτη συναίσθηση των δυνατοτήτων της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή, με πλήρη εικόνα της πραγματικής οικονομίας και, πρωτίστως, ανοιχτό στην κοινωνία και τις ανάγκες της, ικανό να αλλάξει το παραγωγικό και κοινωνικό μοντέλο της χώρας.

Αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ που ενέπνευσε στο παρελθόν και μπορεί να εμπνεύσει ξανά τους πολίτες. Γύρω από το οποίο μπορούν να συσπειρωθούν ξανά όλες εκείνες οι προοδευτικές δυνάμεις που νιώθουν απομονωμένες και αποξενωμένες. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τον Νίκο Παπανδρέου για την στήριξή του στην υποψηφιότητά μου. Και κυρίως, για τους λόγους που μου την προσφέρει. Βαθιά πολιτικοί, βαθιά συγκινητικοί».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.