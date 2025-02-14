Στις αίθουσες των δικαστηρίων οδηγείται η κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και του ΚΚΕ και ειδικότερα με τη βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Λιάνα Κανέλλη, μετά τη δήλωση της τελευταίας ότι άκουσε την επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας να λέει ότι επενέβη στον εισαγγελέα για να βγει από τη φυλακή ο Ηλίας Κασιδιάρης.

Η κυρία Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον της κυρίας Κανέλλη, κάνοντας λόγο για «βολεμένους ιδιοκτήτες αγώνων».

Πιο αναλυτικά η δήλωση της επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας:

«Η λάσπη που ρίχνουν επάνω μου και πάνω μας οι επαναστάτες του καναπέ και του βολέματος σταματάει εδώ.



Η προσπάθεια που γίνεται εδώ και χρόνια να σπιλώσουν τους αγώνες μου, τη δράση μου, τον ακτιβισμό μου, την κοινωνική δικηγορία που ασκώ 24 ώρες το 24ωρο και 365 μέρες το χρόνο, τη σχέση μου με τους πολίτες και με την κοινωνία και να λασπώσουν και να κηλιδώσουν κάθε αγώνα στον οποίο συμμετέχω, οργανώνω, μάχομαι και στηρίζω με όλες μου τις δυνάμεις, από τα φοιτητικά μου χρόνια μέχρι σήμερα, πάντα στο φως, σταματάει εδώ.



Καταθέτω μήνυση και αγωγή εναντίον της Λιάνας Κανέλλη για τα ψέματα που συστηματικά εκτοξεύει εναντίον μου, για τις υπηρεσίες λιβέλου που προσφέρει με άγρια μανία στο σύστημα καθημερινά, για να δώσει εύκολη τροφή αναπαραγωγής χυδαιολογιών της, όπως τις επεξεργάζεται μέσα στη βολή της βίλας της.



Το 2015 ζήτησα από τη θέση της Προέδρου της Βουλής να είναι όλοι οι βουλευτές παρόντες, στη Βουλή και στις ονομαστικές ψηφοφορίες, όπως ορίζει το Σύνταγμα. Όπως μου έδωσαν συγχαρητήρια οι πολίτες. Εκεί τελειώνει η κουβέντα, οριστικά.

Την προκαλώ να δεχθεί την άρση της ασυλίας της και να απαντήσει και να καταδικαστεί για τα ψεύδη. Το ίδιο θα κάνω και με όποιον άλλο επιχειρήσει εκ νέου να δηλητηριάσει την κοινωνία ενώ η Πλεύση Ελευθερίας μεγαλώνει επικίνδυνα για αυτούς. Η λάσπη του συστήματος τελειώνει σήμερα.



Και μέχρι να γίνει γνωστή η αλήθεια, θα συνεχίσω να καταθέτω καθημερινά και δημόσια, όλα τα γεγονότα εκθέτοντας τους συστημικούς συκοφάντες, τους σεξιστές και μισογύνηδες, μέχρι να καταλάβει και ο τελευταίος αγνός πολίτης τι παιχνίδια παίζουνε στην πλάτη του άνθρωποι βολεμένοι εδώ και δεκαετίες σε καρέκλες εξουσίας, που καπηλεύονται τους αγώνες και τις αγωνίες των πραγματικών αγωνιστών.



Τέρμα με τους βολεμένους «ιδιοκτήτες των αγώνων», που κάθε φορά που κινδυνεύει το σύστημα, τρέχουν να το κρατήσουν να μην πέσει και χάσουν τις καρέκλες τους.



Το οφείλω στους αγώνες μου, στους γονείς μου, σε όλη την οικογένειά μου, το οφείλω στους πολίτες, στη Δικαιοσύνη, στην αλήθεια, στην κοινωνία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.