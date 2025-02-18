Για «αντιδημοκρατικό παραλήρημα» κατηγορεί τον βουλευτή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις του πρώτου.

Ζητάει μάλιστα τη διαγραφή του εν λόγω βουλευτή.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη:

Εδώ και εβδομάδες παρακολουθούμε την προσπάθεια της αντιπολίτευσης να καλλιεργήσει ένα κλίμα τοξικότητας και αμφισβήτησης των θεσμών, εργαλειοποιώντας ακόμα και τον ανθρώπινο πόνο.

Σήμερα η ιστοσελίδα powergame.gr αποκάλυψε ότι ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, μιλώντας σε κομματική εκδήλωση, καθύβρισε τον Πρωθυπουργό αλλά και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ενώ έκανε λόγο για «συμμορία που μας κυβερνάει», που «ισοπεδώνει τα πάντα στη χώρα και αυτό είναι άκρως επικίνδυνο γιατί θα έχουμε μία στροφή τέτοια φασιστικού τύπου, που εκπορεύεται από την Αμερική βέβαια και έρχεται προς τα εδώ, και η οποία θα καταλήγει στο δεν μου αρέσει τούτος επειδή είναι χοντρός, δεν μου αρέσει ο άλλος επειδή είναι κοντός, ο άλλος επειδή πιστεύει εκείνο κει, σκότωστον».

Μετά από αυτό το αντιδημοκρατικό παραλήρημα από έναν εν ενεργεία βουλευτή, δεν χρειάζονται σχόλια, αλλά καθίστανται αναγκαίες συγκεκριμένες πράξεις από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

Η διαγραφή του είναι μονόδρομος. Σε αντίθετη περίπτωση και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι συνυπεύθυνη, καλύπτοντας και επί της ουσίας υιοθετώντας, αυτές τις επικίνδυνες για τη Δημοκρατία μας απόψεις.

Η απόπειρα δυνάμεων της αντιπολίτευσης να κυλήσουν ξανά τη χώρα στο βούρκο της τοξικότητας και του διχασμού δεν θα περάσει.

Σε αυτή τη μάχη για την προστασία των θεσμών, του Κράτους Δικαίου και της Δημοκρατίας μας δεν υπάρχουν ούτε «γκρίζες ζώνες» ούτε «ίσες αποστάσεις» και άπαντες καλούμαστε να πάρουμε θέση με πράξεις και όχι με λόγια και υπεκφυγές.

Παναγιωτόπουλος: Χαρακτήρισε «χαζό πρωθυπουργό» τον Μητσοτάκη που σε λίγο θα εκτελεί τους χοντρούς και τους κοντούς

Υπενθυμίζεται πως ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος χαρακτήρισε «συμμορία» τη σημερινή κυβέρνηση και «χαζό πρωθυπουργό» τον Μητσοτάκη.

Ακόμα, ισχυρίστηκε ότι με τη φασιστική πολιτική που θα ακολουθήσει, στο μέλλον όσοι είναι χοντροί ή κοντοί θα εκτελούνται.

Σύμφωνα με τη στήλη «Big Mouth», όλα τα παραπάνω ο κ. Παναγιωτόπουλος τα ξεστόμισε «σε κοπή πίτας σε μια χασαποταβέρνα στο χωριό Χαλανδρίτσα του δήμου Ερυμάνθου, ανοίγοντας διάλογο και με κάποιους θαμώνες που, έπιναν το κρασί με το νεροπότηρο και την ώρα που αποκαλούσε συμμορία την κυβερνώσα παράταξη, τον διόρθωναν από κάτω, λέγοντας του αρχηγός της "συμμορίας" είναι η Ντόρα».

«Ναι, είναι λίγο χειρότερη από αυτό το χαζό πρωθυπουργό, που έχουμε», συμπλήρωσε ο ίδιος για την Ντόρα Μπακογιάννη, και στη συνέχεια, προειδοποίησε ότι η «συμμορία που μας κυβερνάει» θα ασκήσει ρατσιστική και φασιστική πολιτική, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Σε λίγο αυτή η πολιτική θα καταλήγει ξέρετε πού; Δεν μ’ αρέσει ετούτος γιατί είναι χοντρός, δεν μ’ αρέσει εκείνος γιατί είναι κοντός, δεν μου αρέσει ο άλλος γιατί πιστεύει κείνο κει, σκότωτον. Εκεί μας οδηγεί».

«Κοντούλα λεμονιά ο Ανδρουλάκης»

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο κ. Παναγιωτόπουλος με ειρωνικό τρόπο αποκάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη «μωρή κοντούλα λεμονιά», που ψήλωσες και νομίζεις ότι έγινες δυο μέτρα.

Υπενθυμίζεται πως ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος προ μηνών είχε απασχολήσει και πάλι την επικαιρότητα, επειδή μιλούσε με βιντεοκλήση σε επιτροπή της Βουλής την ώρα που οδηγούσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.