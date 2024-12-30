Αγαπηδάκη, Μαρινάκης και Ρωμανός στα ψηφοδέλτια της ΝΔ στις εκλογές του 2027

Με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη ανακοινώνεται ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιοι/ες:
- Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη στον Β2 Δυτικό Τομέα Αθηνών
- Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στον Β1 Βόρειο Τομέα Αθηνών και
- Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Ρωμανός στον Β3 Νότιο Τομέα Αθηνών.
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.