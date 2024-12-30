Την Εθνική Στρατηγική Προστασίας των Ανηλίκων από τον Εθισμό στο Διαδίκτυο, παρουσίασε το μεσημέρι της Δευτέρας στο Ωδείο Αθηνών, όπου μεταξύ άλλων τοποθετήθηκε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ανακοίνωσε τις εφαρμογές parco.gov.gr και Κids Wallet.

Το πρώτο εργαλείο είναι το parco.gov.gr, το οποίο έχει βγει ήδη στον αέρα αμέσως μετά την εκδήλωση. Πρόκειται για μία σελίδα στην οποία υπάρχουν βασικές οδηγίες για τον γονικό έλεγχο. Το εργαλείο αυτό καθορίζει τη διάρκεια που ένα παιδί θα μπορεί να περιηγηθεί στο διαδίκτυο, τις εφαρμογές που μπορεί να δει, τις μέρες και τις ώρες, καθώς και καθετί που πρέπει να ελέγχθεί.

Παράλληλα, μέσα στην άνοιξη, προς τα τέλη Μαρτίου αρχές Απριλίου έρχεται και το Kids Wallet, μία νέα εφαρμογή που επιτρέπει δύο βασικά πράγματα: Θα κάνει πιο εύκολο τον γονικό έλεγχο και δεύτερον θα είναι το επίσημο εθνικό εργαλείο για τον έλεγχο και την επιβεβαίωση της ηλικίας του χρήστη (age verification).

«Στο Kids Wallet θα έχουμε την ταυτότητα του παιδιού και θα μπορούμε να ελέγχουμε με διακόπτες, απλά, πόση ώρα θέλουμε και πόσες εφαρμογές θέλουμε. Θα μπορούμε εξ αποστάσεως να ελεγχουμε πόση ώρα βλέπει το παιδί, να βλέπουμε αναφορές, να ειδοποιούμαστε για παραβίαση των κανόνων που θα πρέπει με τα παιδιά μας να βάλουμε» όπως διευκρινίστηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Η πιο σημαντική δυνατότητα που θα δίνει είναι η λειτουργία της επιβεβαίωση της ηλικίας. Ο γονέας θα μπορεί να ορίσει ότι ένα συγκεκριμένο κινητό χρησιμοποιείται από το παιδί του.

Μητσοτάκης: «Ευελπιστώ το Kids Wallet να τύχει και ευρωπαϊκής εφαρμογής»

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι το Κids Wallet ευελπιστεί να τύχει και ευρωπαϊκής εφαρμογής, σημειώνοντας ότι υπάρχει δυνατότητα ελέγχου του χρόνου που περνάμε στο κινητό αλλά και το τι βλέπουμε. «Μετά η ευθύνη περνάει στο παιδί. Πρέπει να λέμε όχι και στα παιδιά μας», σημείωσε. «Η πολύ μεγάλη πρόκληση της επόμενης ημέρας είναι πώς θα πιέσουμε τις πλατφόρμες να σχεδιάζουν τις εφαρμογές λαμβάνοντας υπόψη την παιδική και εφηβική χρήση. Ήδη κάποιες το κάνουν», συνέχισε φέρνοντας ως παράδειγμα το Instagram.

«Βεβαίως υπάρχει ρόλος για την Ελλάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το να προτάξουμε τεχνολογικές λύσεις και να δούμε και τα κανονιστικά ζητήματα, τα οποία αφορούν και τα δικαιώματα», συμπλήρωσε. «Πιστεύω ότι η Ευρώπη θα παίξει μεγαλύτερο κανονιστικό ρόλο να πιέσει τις μεγάλες αμερικανικές πλατφόρμες να επιτρέψει ευρύτερες παρεμβάσεις», πρόσθεσε. «Η Ευρώπη, χωρίς να πάμε σε υπερβολική ρύθμιση, να προσδιορίσει πλαίσιο και δικαιωμάτων πρωτίστως στα δικαιώματα των παιδιών και των εφήβων», τόνισε.

«Όλα αυτά ξεκινούν από τη σωστή ενημέρωση των γονιών, των καθηγητών και των δασκάλων, των ειδικών της υγείας, να εξηγήσουμε στα παιδιά ότι δεν υπάρχει υποκατάστατο από το να αθληθείς και να έχεις πραγματικές επαφές. Ο ψηφιακός κόσμος μπορεί να είναι χρήσιμος αλλά δεν μπορεί να είναι υποκατάστατο των πραγματικών εμπειριών», υπογράμμισε.

«Για μένα είναι μια μεγάλη ευκαιρία να παίξουμε έναν ρόλο ευρύτερο, πέραν των ορίων της πατρίδας μας. Τα ζητήματα αυτά απασχολούν τους πάντες», σημείωσε.

Ως προς την καθολική απαγόρευση της χρήσης των πλατφορμών, ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι αυτό δεν είναι κάτι αποτελεσματικό, για αυτό και η στρατηγική που επεξεργάζεται η κυβέρνηση είναι πολύ πιο προσαρμοσμένη στην ίδια την πραγματικότητα της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τα παιδιά και από τους εφήβους, η οποία ξεκινάει από την παραδοχή ότι «πρέπει να συζητήσουμε το πρόβλημα».

«Οι γονείς οφείλουν να θέσουν τα απαραίτητα όρια στα παιδιά τους, όπως θέτουν όρια καθόλη τη διάρκεια της ανατροφής τους. Πρόκειται για μια διαδικασία που όλοι όσοι έχουμε παιδιά τη γνωρίζουμε πολύ καλά», τόνισε ενώ δεν παρέλειψε να θέσει προ των ευθυνών τους και τους παρόχους:

«Επιτρέψτε μου να μη μασήσω τα λόγια μου. Οι αλγόριθμοι των εταιρειών είναι έτσι σχεδιασμένοι, ώστε να μεγιστοποιούν τον χρόνο που περνάμε μπροστά από την οθόνη και αυτό είναι κάτι που δεν ισχύει μόνο για τα παιδιά, ισχύει για όλους μας. Για σκεφτείτε πόσοι από εσάς στη διάρκεια αυτής της παρουσίασης κοιτάξατε το κινητό σας. Δεν πολυκαταλαβαίνεις τι κάνεις εκείνη τη στιγμή, αλλά μπαίνεις σε μια ζώνη εξάρτησης την οποία όλοι την αντιλαμβανόμαστε, γιατί λίγο πολύ έχει συμβεί σε όλους μας».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η προστασία της παιδικής ψυχής είναι αυτονόητη υποχρέωση μιας κοινωνίας και πως ο παιδικός και εφηβικός εγκέφαλος ακόμα διαμορφώνονται, γι' αυτό απαιτείται παρέμβαση ειδικά για αυτές τις ηλικίες», πρόσθεσε. Ο πρωθυπουργός συζήτησε για το ζήτημα με 16χρονη μαθήτρια της Β' Λυκείου.

«Θεωρώ ότι δυστυχώς στη γενιά μου υπάρχει πρόβλημα. Βασικότερα δεν αναγνωρίζουμε ότι ο εθισμός στο διαδίκτυο είναι μια μορφή εθισμού. Έχει γίνει δεύτερη φύση μας το κινητό. Βλέπω ότι δεν μπορώ να διαβάσω παραπάνω από 1,5 ώρα χωρίς να τσεκάρω αν μου έχει στείλει κάποιος στα social media. Ισχύει ότι περνάμε πολλές φορές και αυτό που χαρακτηρίζει αυτή τη συνήθεια είναι μια αίσθηση ενοχής ότι αυτές τις ώρες θα μπορούσα να τις χρησιμοποιήσω για κάτι άλλο», ανέφερε η μαθήτρια.

Ζαχαράκη: «Βάζουμε στον δημόσιο διάλογο τη Συμβουλευτική»

Η Σοφία Ζαχαράκη, υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, αναφέρθηκε στις δράσεις που θα ληφθούν. «Είναι αλήθεια ότι ο ψηφιακός κόσμος είναι καθρέφτης της ζωής μας. αλλά έχει και πάρα πολλές προκλήσεις. Αυτές τις προκλήσεις θα αγγίξουμε με την Εθνική Στρατηγική» είπε τονίζοντας ότι η Συμβουλευτική θα μπει στον δημόσιο διάλογο.

«Το υπουργείο μας είναι το σημείο επαφής για τη σημαντική πολιτική για το παιδί» σημείωσε η κ. Ζαχαράκη, ενώ παράλληλα επεσήμανε ότι η επαφή με τα άλλα υπουργεία θα είναι σημαντική στην προσπάθεια να προστατευθούν τα παιδιά, τα οποία, όπως είπε, είναι το μέλλον.

«Η γονική μέριμνα είναι η κεντρική ιδέα αυτού του προγράμματος» σημείωσε από την πλευρά του ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος, υφυπουργός Υγείας προσθέτοντας ότι το κράτος θα παράσχει στους γονείς όσο το δυνατόν πιο εύληπτη πληροφορία και συνεδρίες εξ αποστάσεως για όλους όσοι το επιθυμούν. Παράλληλα προανήγγειλε ειδικές δράσεις απολύτως δωρεάν για τον πολίτη.

Η υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζέττα Μακρή, αναφέρθηκε στο μέτρο της απαγόρευσης χρήσης κινητών τηλεφώνων στα σχολεία, λέγοντας ότι χρειάζονται όρια στη χρήση. «Η εμπλοκή της οικογένειας είναι απολύτως απαραίτητη» σημείωσε. «Το αποτύπωμα της εθνικής στρατηγικής θα είναι πολύ ισχυρό» δήλωσε προσθέτοντας ότι είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει ελληνική λύση σε ένα παγκόσμιο πρόβλημα το οποίο πλέον θα πρέπει να εφαρμοστεί.

Παπαστεργίου: «Ο ελέφαντας στο δωμάτιο είναι πώς καθορίζεις την ηλικία του χρήστη»

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, περιέγραψε το πώς άλλα κράτη αντιμετωπίζουν το ζήτημα του εθισμού στα social media από τους ανηλίκους, ξεκινώντας από τη Γαλλία, η οποία εισήγαγε την προεγκατάσταση λογισμικού γονικού ελέγχου σε συσκευές και έθεσε ως ψηφιακή ηλικία ενηλικίωσης τα 15 έτη. «Η Ιρλανδία θέτει εθελοντικούς κανόνες για τον φιλικό σχεδιασμό πλατφορμών, η Γερμανία θεσμοθετεί κανόνες αξιολόγησης κατάλληλου περιεχομένου για συγκεκριμένες ηλικίες», όπως είπε ο υπουργός, ενώ αναφέρθηκε τόσο στο παράδειγμα της Αυστραλίας, η οποία έχει ήδη επιβάλει καθολική απαγόρευση στα social media για ηλικίες κάτω των 16 ετών, όσο και στην Αλβανία που σκοπεύει να απαγορεύσει το TikTok για 1 έτος.

«Ο ελέφαντας στο δωμάτιο είναι πως καθορίζεις την ηλικία του χρήστη» σημείωσε ο κ. Παπαστεργίου τονίζοντας ότι η λύση είναι ο διάλογος και το πώς θα μιλήσουμε στα παιδιά μας. Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφέρθηκε στην ψηφιακή παραμέληση που παρατηρείται σήμερα σε πολλές οικογένειες. Παράλληλα αναφέρθηκε στο εργαλεία γονικού ελέγχου μέσα από την εφαρμογή pαrco.gov.gr, το οποίο θα βγει στον αέρα αμέσως μετά την παρουσίαση και θα είναι ένα εργαλείο που θα συμβουλεύει τους γονείς.

«Οι γονείς θα πρέπει να εγκαταστήσουν την εφαρμογή στα κινητά. Πρότασή μας είναι οι νέες εφαρμογές να είναι προ εγκατεστημένες. Τίποτα δεν θα γίνει εάν εμείς ως γονείς δεν το ελέγξουμε» προσθέτοντας ότι η Ελλάδα βγαίνει μπροστά σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Όπως είπε σύντομα αυτή η ιδέα θα μετουσιωθεί σε πράξη και δεν θα χρειαστεί να χαθεί μια γενιά.

Με το μήνυμα «η ζωή δεν είναι να κουνάς παθητικά τον αντίχειρα σε μια οθόνη, η ζωή είναι εκεί έξω και είναι υπέροχη» θέλησε να ευχαριστήσει όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτό το σχέδιο. Κλείνοντας ανέφερε τη φράση ενός παιδιού ότι «όταν ανοίγει ένα κινητό κλείνει μια παρέα».

