Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επαναπατρίστηκαν 33 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους από τη Συρία

Ο επαναπατρισμός ολοκληρώθηκε υπό τις συντονισμένες προσπάθειες του Υπουργείου Εξωτερικών και των Πρεσβειών της Ελλάδας στη Δαμασκό και τη Βηρυτό

ΥΠΕΞ επαναπατρισμός

Ολοκληρώθηκε με ασφάλεια σήμερα, Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου υπό τις συντονισμένες προσπάθειες του Υπουργείου Εξωτερικών και των Πρεσβειών της Ελλάδας στη Δαμασκό και τη Βηρυτό, η επιχείρηση επαναπατρισμού 33 Ελλήνων πολιτών και μελών των οικογενειών τους, από τη Συρία.

Το Υπουργείο Εξωτερικών παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής αρωγής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: επαναπατρισμός Έλληνες Συρία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark