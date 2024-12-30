Ολοκληρώθηκε με ασφάλεια σήμερα, Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου υπό τις συντονισμένες προσπάθειες του Υπουργείου Εξωτερικών και των Πρεσβειών της Ελλάδας στη Δαμασκό και τη Βηρυτό, η επιχείρηση επαναπατρισμού 33 Ελλήνων πολιτών και μελών των οικογενειών τους, από τη Συρία.

Το Υπουργείο Εξωτερικών παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής αρωγής.

Πηγή: skai.gr

