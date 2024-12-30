«Η απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη να ενταχθώ στα ψηφοδέλτια της παράταξής μας για τις εκλογές του 2027 στον Β1 Βόρειο τομέα Αθηνών αποτελεί για εμένα τεράστια τιμή και ευθύνη» αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητας του για τις επερχόμενες εθνικές εκλογές.

Και εξηγεί τους λόγους: «- Γιατί προέρχεται από τον ηγέτη ο οποίος, μέσα σε συνθήκες παγκόσμιων κρίσεων και πολέμων, μετατρέπει μέρα με τη μέρα την Ελλάδα από παρία της Ευρώπης σε χώρα-πρωταγωνιστή. Σε μια πατρίδα που σηκώνει ανάστημα, θωρακίζοντας την άμυνα και την εθνική της αξιοπρέπεια. Αλλά και σε σύγχρονο κράτος που ξέρει να ξεπερνά προβλήματα και να προοδεύει, μένοντας πάντα στο πλευρό του πολίτη.

- Γιατί πρόκειται για εξέλιξη που μετατρέπεται στο μεγάλο προσωπικό στοίχημα να γίνω η φωνή χιλιάδων κατοίκων των 14 Δήμων του Βόρειου Τομέα στη Βουλή. Να μεταφέρω εκεί τις αγωνίες των γυναικών, των ανδρών και των νέων της Αγίας Παρασκευής, του Αμαρουσίου, των Βριλησσίων, του Γαλατσίου, του Ηρακλείου, της Κηφισιάς, της Λυκόβρυσης-Πεύκης, της Μεταμορφώσεως, της Νέας Ιωνίας, της Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, του Παπάγου-Χολαργού, της Πεντέλης, της Φιλοθέης-Ψυχικού και του Χαλανδρίου αφιερώνοντας και τις δικές μου δυνάμεις, ώστε οι ελπίδες τους να γίνουν πραγματικότητα.

- Γιατί πιστεύω ότι η σχέση αυτή είναι και θα είναι αμφίδρομη. Από τη θέση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, άλλωστε, διαπιστώνω καθημερινά ότι καμία πολιτική δράση δεν έχει ουσία αν δεν την διαπερνά ο παλμός της κοινωνίας. Κάτι που με δίδαξε, παράλληλα και η δουλειά μου ως μάχιμος δικηγόρος. Αυτή, λοιπόν, θα είναι και η επιδίωξή μου ως βουλευτής αν έτσι το ορίσει η λαϊκή βούληση: να εκπροσωπώ "την Ελλάδα που ξυπνάει νωρίς", όπως λέει και ένα από τα αγαπημένα μου μηνύματα που έχει διατυπώσει η παράταξή μας.

- Γιατί ως νέος στη δημόσια ζωή, θέλω και εγώ να δώσω τη μάχη για να αλλάξει η εικόνα που έχει η γενιά μου για το πολιτικό σύστημα. Όχι με συνθήματα, "τσιτάτα", ξύλινο λόγο και αφορισμούς. Αλλά με επιχειρήματα και πρακτικές που πείθουν και δίνουν αληθινή προοπτική. Χτίζοντας επάνω στις 500.000 θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία 5 χρόνια. Επενδύοντας στο ψηφιακό κράτος που οικοδομείται. Αλλάζοντας, όσα μας κράτησαν πίσω και ανάγκασαν πολλούς φίλους μας να εγκαταλείψουν την Ελλάδα στην περίοδο της κρίσης.

- Γιατί από την εποχή των σπουδών μου στην Νομική ακόμη και μέσα από τους αγώνες της ΔΑΠ- ΝΔΦΚ, διαπίστωσα την αξία που έχει οι διεκδικήσεις σου να συμβαδίζουν με το δίκαιο των πολλών. Γνωρίζοντας ότι στην πολιτική βρίσκεται κανείς μόνο όσο αυτό αποτελεί και επιθυμία των πολιτών. Γι’ αυτό και ο σταυρός προτίμησης των ψηφοφόρων του Βόρειου Τομέα Αθηνών θα είναι μόνιμη πυξίδα μου. Το σημαντικότερο κριτήριο για τη σημασία και το βάρος των θέσεών μου. Και ο σταθερός καθρέφτης που θέλω να δηλώνει τη συνέπεια ανάμεσα στα λόγια και στις πράξεις μου.

- Γιατί από τα χρόνια που είχα την τιμή να ηγούμαι της μεγαλύτερης νεολαίας της χώρας, της ΟΝΝΕΔ, όπως και αργότερα ως Γραμματέας της ΝΔ, της παράταξης όπου ανήκω από μικρό παιδί, έμαθα ότι η προεκλογική περίοδος ξεκινά από την επομένη των προηγούμενων εκλογών. Έτσι, η επαφή με τον κόσμο υπήρξε ανέκαθεν για μένα το οξυγόνο που τροφοδοτεί την πολιτική μου δράση. Οξυγόνο το οποίο θεωρώ το ίδιο πολύτιμο και σήμερα, εργαζόμενος δίπλα στον Πρωθυπουργό και γυρίζοντας μαζί του ολόκληρη τη χώρα».

Και ο κ. Μαρινάκης καταλήγει στην ανάρτησή του:

«Αυτό θα κάνω και στα 2,5 χρόνια μέχρι τις εκλογές. Και, πολύ περισσότερο, από την επόμενη μέρα της κάλπης των εθνικών εκλογών του 2027 αν οι συμπολίτες μου με τιμήσουν και με εκλέξουν βουλευτή τους. Είναι ένα ταξίδι που ξεκινά τώρα, το πιο σημαντικό της πολιτικής μου σταδιοδρομίας. Ένα ταξίδι που σας ζητώ να κάνουμε μαζί, ώστε να χτίσουμε όλα όσα θα θέλαμε να γίνουν στον τόπο μας. Βαδίζοντας δίπλα-δίπλα στον ανηφορικό αλλά όμορφο δρόμο των αλλαγών που έχει ανάγκη. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο σίγουρο τιμόνι της πατρίδας και όλους εμάς ενωμένους γύρω του».

