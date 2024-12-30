ΚΕΦΙΜ: Οι καλύτεροι νόμοι και τα υπουργεία που νομοθέτησαν καλύτερα το 2023

Τους πέντε καλύτερους νόμους του 2023 και τα πέντε υπουργεία που νομοθέτησαν καλύτερα την προηγούμενη χρονιά, σύμφωνα με τον Δείκτη Ποιότητας Νομοθέτησης που δημοσιεύει σε ετήσια βάση το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦΙΜ), παρουσιάζει σήμερα, λίγο πριν εκπνεύσει το 2024, το Κέντρο με ανακοίνωσή του. Ο Δείκτης αξιολογεί την ποιότητα νομοθέτησης στους νόμους που ψηφίστηκαν εντός του 2023.

Με βάση, λοιπόν, το ΚΕΦΙΜ οι πέντε καλύτεροι νόμοι του 2023 σύμφωνα με τον Δείκτη Ποιότητας Νομοθέτησης ήταν:

Με βαθμολογία 79,2 στα 100, ο νόμος 5076 με τίτλο «Επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης του Ελληνικού Κτηματολογίου : Διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων στις μεταγραφές ακινήτων και ενίσχυση της επιχειρησιακής λειτουργίας του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία "Ελληνικό Κτηματολόγιο" - Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών μεταβίβασης ακινήτων - Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης».

Με βαθμολογία 77,6 στα 100, ο νόμος 5061 με τίτλο «Διατάξεις για την ενίσχυση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης».

Με βαθμολογία 77,5 στα 100 ο νόμος 5062 με τίτλο «Νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα, ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους και λοιπές διατάξεις».

Με βαθμολογία 77,2 στα 100, ο νόμος 5067 με τίτλο «Εφαρμογή διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) 2021/784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2021 σχετικά με την πρόληψη της διάδοσης του τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

Με βαθμολογία 76,4 στα 100, ο νόμος 5053 με τίτλο «Για την ενίσχυση της εργασίας - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 - Απλοποίηση ψηφιακών διαδικασιών και ενίσχυση της Κάρτας Εργασίας - Αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Επιθεώρησης Εργασίας».

με τίτλο «Για την ενίσχυση της εργασίας - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 - Απλοποίηση ψηφιακών διαδικασιών και ενίσχυση της Κάρτας Εργασίας - Αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Επιθεώρησης Εργασίας».

Είναι χαρακτηριστικό πως στους 5 καλύτερους νόμους προσαρτήθηκαν και ψηφίστηκαν συνολικά μόνο 3 τροπολογίες, με μόλις 8 άρθρα στο σύνολό τους.

Τα πέντε υπουργεία με την καλύτερη επίδοση στον Δείκτη Ποιότητας Νομοθέτησης για το έτος 2023 ήταν:

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (1 ψηφισθείς νόμος το 2023) με μέση βαθμολογία 79,2 στα 100. Το υπουργείο Τουρισμού (1 ψηφισθείς νόμος το 2023) με μέση βαθμολογία 77,3 στα 100. Το υπουργείο Ανάπτυξης (2 ψηφισθέντες νόμοι το 2023) με μέση βαθμολογία 75,6 στα 100. Το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου (1 ψηφισθείς νόμος το 2023) με μέση βαθμολογία 74,3 στα 100. Το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (1 ψηφισθείς νόμος το 2023) με μέση βαθμολογία 73,7 στα 100.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΚΕΦΙΜ Νίκος Ρώμπαπας δήλωσε: «Οι πέντε καλύτεροι νόμοι της χρονιάς που μας πέρασε πήραν βαθμολογίες πολύ πάνω του μέσου όρου. Αυτό σημαίνει ότι η καλή νομοθέτηση στη χώρα μας δεν είναι κάτι ανέφικτο. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες για τη συνολική βελτίωση της ποιότητας της νομοθέτησης στη χώρα μας, που αν τα καλύψουμε τα αποτελέσματα για την ποιότητα της δημοκρατίας, τη λειτουργία του κράτους και την καθημερινότητα των πολιτών θα είναι εντυπωσιακά. Αφήνουμε το 2024 λοιπόν με την ευχή το νέο έτος να δούμε ουσιαστικά βήματα στην κατεύθυνση αυτή!».

Ο Δείκτης Ποιότητας Νομοθέτησης δημοσιεύεται από το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών και αξιολογεί τη συνολική διαδικασία εισαγωγής των νόμων που ψηφίζονται στο εθνικό κοινοβούλιο και εισάγονται στην έννομη τάξη της χώρας μας, ποσοτικοποιώντας την πολυνομία και την κακονομία. Στη φετινή του έκδοση, ο Δείκτης εξετάζει τους νόμους που ψηφίστηκαν κατά το ημερολογιακό έτος 2023. Στο πλαίσιο της μελέτης έχουν αξιολογηθεί οι 549 νόμοι που ψηφίστηκαν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο από τον Σεπτέμβριο του 2014 έως και τον Δεκέμβριο του 2024. Ο Δείκτης αποτιμά την ποιότητα της νομοθέτησης και όχι το καθαυτό περιεχόμενο των νόμων.

Η φετινή μελέτη πραγματοποιήθηκε με τη νομική υποστήριξη της Τράπεζας Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

