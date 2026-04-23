Αφετηρία για φυγή προς τα εμπρός τα μέτρα που ανακοινώθηκαν

Της Δώρας Αντωνίου

Ως αφετηρία του απεγκλωβισμού της κυβέρνησης από την περίοδο κυριαρχίας στην κεντρική πολιτική σκηνή των επιζήμιων για την ίδια υποθέσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και της υπουργοποίησης του Μακάριου Λαζαρίδη, βλέπουν στο Μέγαρο Μαξίμου τη χθεσινή ημέρα.

Η ανακοίνωση του πρόσθετου πακέτου μέτρων ενίσχυσης, ύψους 500 εκατ. ευρώ, έπειτα από την επιβεβαίωση του μεγέθους του υπερπλεονάσματος για τον προϋπολογισμό του 2025, ήταν η ένεση αισιοδοξίας που είχαν ανάγκη κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές, που το τελευταίο διάστημα βρέθηκαν υπό πίεση. Στο επιτελείο του Μαξίμου θεωρούν ότι το πεδίο της Οικονομίας είναι προνομιακό για την κυβέρνηση, καθώς οι θετικές επιδόσεις επιτρέπουν την αναδιανομή και την διαμόρφωση ενός αφηγήματος φυγής προς τα εμπρός.

Την ίδια στιγμή, με την ψηφοφορία στην Ολομέλεια τη Βουλής για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών της Ν.Δ. κλείνει - τουλάχιστον για την ώρα - το πιο πρόσφατο κεφάλαιο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κινητοποίηση του Μεγάρου Μαξίμου τις προηγούμενες ημέρες και η στάση που τήρησαν οι ίδιοι οι βουλευτές για τους οποίους υπήρχαν τα αιτήματα άρσης ασυλίας, έφεραν τελικά αποτέλεσμα και αποφεύχθηκε μια εικόνα γενικευμένης «ανταρσίας» από βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Ετσι, το κυβερνών κόμμα μπορεί να οδεύσει προς το συνέδριο χωρίς μεγάλα ανοιχτά εσωκομματικά μέτωπα και έχοντας αποφύγει μια εσωστρεφή περιδίνηση. Βεβαίως, οι αιτίες που προκάλεσαν τη δυσαρέσκεια των βουλευτών δεν έχουν εκλείψει και με την παραμικρή αφορμή το αρνητικό κλίμα μπορεί να πάλι να έρθει στο προσκήνιο.

Οι δύο αυτές εξελίξεις ήρθαν χρονικά σε μια ιδιαίτερη συγκυρία, καθώς από την αρχή της εβδομάδας έχουν αρχίσει οι μετρήσεις για το επόμενο κύμα δημοσκοπήσεων που θα δημοσιευθεί τις προσεχείς ημέρες. Οι προηγούμενες δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι η κυβέρνηση υφίσταται φθορά από τις υποθέσεις ΟΠΕΚΕΠΕ και Λαζαρίδη. Μένει να φανεί αν στις επόμενες δημοσκοπήσεις θα αποτυπωθεί ο αντίκτυπος των χθεσινών εξελίξεων και αν θα καταγραφεί ανάσχεση της πτωτικής τάσης των ποσοστών.

Ο πρωθυπουργός θα ταξιδέψει σήμερα στην Κύπρο για να συμμετέχει στις εργασίες του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Σε μια κρίσιμη συγκυρία η ΕΕ καλείται να λάβει αποφάσεις για το μέλλον. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες στο Φόρουμ των Δελφών, σε συζήτηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, υπογράμμισε την ανάγκη να σχεδιαστεί ένα ένα plan B αν η κρίση στη Μέση Ανατολή επεκταθεί, διότι καμία χώρα δεν θα τα καταφέρει χωρίς ευρωπαϊκή στήριξη. Η κυβέρνηση προσβλέπει σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πολεμική κρίση. Είναι σαφές ότι οι δυνατότητες σε εθνικό επίπεδο είναι πολύ συγκεκριμένες και έχουν οροφή, η οποία μπορεί να ξεπεραστεί μόνο αν οριστικοποιηθούν ευρωπαϊκές αποφάσεις στην κατεύθυνση μέτρων ενίσχυσης για την ανακούφιση από τις επιπτώσεις της κρίσης.

Τα θέματα αυτά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των συζητήσεων σε επίπεδο Ε.Ε., όπως και η αντιμετώπιση της ενεργειακής εξάρτησης της Ε.Ε. από τρίτους. Για το θέμα αυτό τόσο ο κ. Κόστα όσο και ο πρωθυπουργός τόνισαν εθχές την ανάγκη η Ευρώπη να κινηθεί στην κατεύθυνση επίτευξης ενεργειακής αυτονομίας. με τον κ. Μητσοτάκη να επισημαίνει ότι και η πυρηνική ενέργεια θα πρέπει να συμπεριληφθεί ως μέρος της λύσης.

Πηγή: skai.gr

