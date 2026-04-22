Σε εξέλιξη βρίσκεται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων η συζήτηση και η διαδικασία λήψης απόφασης, μέσω ονομαστικής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, για τα αιτήματα άρσης ασυλίας 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι περιλαμβάνονται σε δύο δικογραφίες που έχουν διαβιβαστεί στη Βουλή σχετικά με επιδοτήσεις παραγωγών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για το 2021.

Η Επιτροπή Δεοντολογίας έχει ήδη γνωμοδοτήσει ομόφωνα υπέρ της άρσης ασυλίας και για τους 13 βουλευτές, αίτημα που είχαν υποβάλει και οι ίδιοι, είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία στην Επιτροπή – όπως οι Κώστας Τσιάρας, Νότης Μηταράκης και Χαράλαμπος Αθανασίου – είτε μέσω υπομνημάτων.

Οι αιτήσεις αφορούν τους βουλευτές: Κατερίνα Παπακώστα, Κώστας Αχ. Καραμανλής, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Νότης Μηταράκης, Κώστας Τσιάρας, Κώστας Σκρέκας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Μάξιμος Σενετάκης, Λάκης Βασιλειάδης, Χρήστος Μπουκώρος, Θεόφιλος Λεονταρίδης, Χαράλαμπος Αθανασίου και Τάσος Χατζηβασιλείου.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε βουλευτή αναμένεται να ανακοινωθούν τις πρώτες απογευματινές ώρες.

Κωνσταντοπούλου: Πού είναι οι βουλευτές της ΝΔ σε αυτήν την πολύ σημαντική ημέρα

Στηλιτεύοντας την εικόνα με τα άδεια έδρανα του κυβερνώντος κόμματος, άρχισε την ομιλία της η Ζωή Κωνσταντοπούλου, λίγο πριν από την έναρξη της συζήτησης.

«Σε αυτή την πολύ σημαντική ημέρα, παρών μόνος και έρημος στα κοινοβουλευτικά έδρανα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Χατζηδάκης, Διονύσης όμως, όχι ο Κωστής, ο παρακολουθούμενος… Που είναι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας;», δήλωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, επισημαίνοντας: «Σε λίγο θα έρθει αίτηση για την άρση της ασυλίας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για δεκατρία μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας, σχεδόν 10% και ανεβαίνουμε και θρυλείται ότι υπάρχουν και άλλες δικογραφίες».

Η κ. Κωνσταντοπούλου αναρωτήθηκε αν θα προσέλθει να τοποθετηθεί σήμερα στη Βουλή ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι «υπάρχουν 154 απόντες».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε στην υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη, τονίζοντας: «Δεν είχε υποχρέωση να έχει πτυχίο ενώ εισέπραττε τα χρήματα του ειδικού επιστήμονα; Επιστήμονας σε τι; Στην παραπληροφόρηση; Στην τοξικότητα; Επιστήμονας σε τι είναι αυτό το πρόσωπο, ο κολλητός του Κυριάκου Μητσοτάκη, που την τελευταία φορά που ήταν σε αυτό το βήμα, είχε το θράσος να απευθυνθεί σε εμένα και να μου πει ότι προσέβαλα την κόρη του. Ένας ακόμα άθλιος ψεύτης σαν τους ομοίους του».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου πρόσθεσε ότι «ο Μακάριος κρατιέται στην κοινοβουλευτική ομάδα» και «δεν του έχει ζητηθεί να παραδώσει την βουλευτική του έδρα», ενώ διερωτήθηκε αν «είναι ήθος βουλευτή αυτό».

