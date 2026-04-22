

Μόλις τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας - οι Στέλιος Πέτσας, Μίλτος Χρυσομάλλης, και Νότης Μηταράκης - απείχαν τελικά από την ψηφοφορία στη Βουλή για την άρση της ασυλίας των 13 βουλευτών, απόρροια των ζυμώσεων που έγιναν στο εσωτερικό του κόμματος τις τελευταίες μέρες.

Την προηγούμενη εβδομάδα, οι εκτιμήσεις μιλούσαν για τουλάχιστον 15 βουλευτές, οι οποίοι είτε θα καταψήφιζαν, είτε θα απείχαν. Όπως αναλύθηκε, όμως, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, οι άνω των δώδεκα βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, πείστηκαν πως εφόσον οι ίδιοι οι συνάδελφοί τους έχουν δεχθεί την άρση, δεν υπάρχει λόγος να φρενάρουν μία νομική διαδικασία την οποία έχουν οι ίδιοι οι 13 βουλευτές επιλέξει, για να καθαρίσουν το όνομά τους και να αποδοθούν στους ψηφοφόρους τους χωρίς κατηγορίες.

Σε ότι έχει να κάνει με τους τρεις, ο Νότης Μηταράκης ζήτησε ο ίδιος την άρση της ασυλίας του, οπότε επέλεξε να μην μετάσχει στη διαδικασία, ενώ οι άλλοι δύο στην πραγματικότητα είναι οι μόνοι που τελικά εναντιώθηκαν στην κυβερνητική γραμμή, εμμένοντας στη στάση τους.

Κάποιοι βουλευτές θα έχουν, πάντως, την ευκαιρία να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους στην επικείμενη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, όπου θα πουν αυτά που δεν μπόρεσαν να εκφράσουν με την ψήφο τους στη Βουλή. Αναμένεται να ξεδιπλώσουν τη γνώμη τους για διάφορες κυβερνητικές αποφάσεις και για τους χειρισμούς της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκεί αναμένεται να γίνει πολύ μεγάλη ζύμωση για να καμφθούν οι αντιδράσεις και να σβήσει το θέμα της εσωτερικής αναταραχής. Το πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι σε κάθε περίπτωση ένα δυνατό χαρτί για τους βουλευτές που πιθανόν θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τους ψηφοφόρους τους...

Πηγή: skai.gr

