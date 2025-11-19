Χανιά: Τεράστιο ιγκουάνα έκανε... βόλτα στο κέντρο της πόλης - Δείτε βίντεο

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι πολίτες που περνούσαν το μεσημέρι της Τετάρτης από την οδό Μπουνιαλή στο κέντρο της πόλης, καθώς ένα… τεράστιο ιγκουάνα έκανε την εμφάνισή του στον δρόμο κι “έκοβε” βόλτες μπροστά από εμπορικά καταστήματα.

Το υπερμεγέθες ερπετό, όπως είναι λογικό συγκέντρωσε πάνω του όλα τα βλέμματα, με τους περαστικούς να σπεύδουν να το απαθανατίσουν με τα κινητά τους τηλέφωνα, καθώς δεν αποτελεί συνηθισμένο φαινόμενο στην πόλη.

Φυσικά, αρκετοί ήταν εκείνοι που προσπάθησαν να το πιάσουν ώστε να μην ξεφύγει και να βγει στον δρόμο, με έναν νεαρό τελικά να είναι εκείνος που κατάφερε να το προσεγγίσει και να το περισυλλέξει ώστε στη συνέχεια να γίνουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Πηγή: Zarpanews.gr

