Η συγκινητική ιστορία του Πάρη, ενός ανάπηρου σκύλου που δεν σταμάτησε ποτέ να χαμογελά

Ο Πάρης δεν είναι ένας συνηθισμένος σκύλος. Από την πρώτη στιγμή της ζωής του έφερε χαρά στην οικογένειά του αν και η ζωή του είχε και τις δικές της προκλήσεις. Όταν ο Πάρης ήταν 5 ετών, άρχισε να δυσκολεύεται στη βάδιση και οι γιατροί διαπίστωσαν ότι αντιμετωπίζει ένα νευρολογικό πρόβλημα.

«Όταν προέκυψε η ασθένεια, το μόνο που με ένοιαζε ήταν να μην πονάει», λέει η κηδεμόνας του στην εκπομπή “Pet Stories”.

Η καθημερινότητα μπορεί να ήταν δύσκολη, αλλά η αγάπη για τον Πάρη έδινε δύναμη στην οικογένεια του. Το ειδικό αμαξίδιο που χρησιμοποιεί ο Πάρης του επιτρέπει να συνεχίσει να ζει όπως πριν, να παίζει και να τρέχει, χωρίς περιορισμούς. «Ο Πάρης ήταν και συνεχίζει να είναι αθλητής! Ο γιος μου γνώρισε τον Πάρη με το πρόβλημα υγείας και έχει πολύ καλή σχέση μαζί του. Η συνύπαρξή τους είναι μάθημα ζωής. Έχει έρθει σε επαφή με τη διαφορετικότητα από πολύ μικρός και πρότεινε στους συμμαθητές του να γνωρίσουν τον Πάρη για να καταλάβουν και αυτοί πόσο σημαντική είναι η αποδοχή» εκμυστηρεύεται η Ιωάννα Χανίδη.

Ο Πάρης συνεχίζει να χαμογελά, να παίζει και να δίνει μαθήματα ζωής σε όποιον τον γνωρίζει.

Πηγή: skai.gr

