Το τριών μηνών γουρουνάκι σώθηκε από πυροσβέστες και αστυνομικούς του Α.Τ. Εύοσμου και φιλοξενείται στην αυλή του γνωστού φιλόζωου- ακτιβιστή Στ. Γερονυμάκη.

Ο Πόρκι είναι ένα μικρό γουρουνάκι, ζει στη Θεσσαλονίκη και με την παιχνιδιάρικη συμπεριφορά του, θυμίζει αρκετά τον γνωστό ήρωα Porki Pig των Looney Tunes.

Ο μικρούλης Πόρκι βρέθηκε περί τα τέλη Μαρτίου μέσα σε ένα φρεάτιο άνωθεν του Περιφερειακού στον Εύοσμο και για καλή του τύχη απεγκλωβίστηκε από Πυροσβέστες οι οποίοι το παρέδωσαν στον Διοικητή του Α.Τ. Ευόσμου ο οποίος είναι επιφορτισμένος για την εφαρμογή του νόμου περί ζώων και αμέσως επικοινώνησε με τον πιο διάσημο «φύλακα- άγγελο» ζώων στη Θεσσαλονίκη, τον Στέλιο Γερονυμάκη της «Ελληνικής ομάδας διάσωσης και επανένταξης άγριας ζωής».

«Το γουρουνάκι έφτασε σε εμένα στις 23 Μαρτίου μετά από τηλεφώνημα του Διοικητή του Α.Τ. Ευόσμου. Το απεγκλώβισαν πυροσβέστες μέσα από ένα φρεάτιο άνωθεν του περιφερειακού στον Εύοσμο και γύρω από το λαιμό του είχε ένα κορδόνι σαν λουράκι» τόνισε στο thestival.gr ο κ. Γερονυμάκης προσθέτοντας ότι κάποιοι το είχαν για να το εκθρέψουν και στη συνέχεια να το σφάξουν για να πάρουν το κρέας του.

Από εκείνη την ημέρα το περίπου τριών μηνών γουρουνάκι που ο κ. Γερονυμάκης το βάφτισε Πόρκι, απολαμβάνει την ξεγνοιασιά, τα χάδια του οικοδεσπότη αλλά και τα παιχνίδια στην αυλή του σπιτιού του όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που δημοσιεύει το thestival.gr. «Μάλιστα το φωνάζω με το όνομα του και ανταποκρίνεται» είπε χαρακτηριστικά.

Ο μικρός Πόρκι ζυγίζει σήμερα περίπου 5 κιλά και όπως ανέφερε ο κ. Γερονυμάκης «αναζητείται οικογένεια που διαθέτει σπίτι με αυλή που θα τον δεχτεί για να μεγαλώσει αλλά όχι για να οδηγηθεί στο σφαγείο».

«Πήρα τον Πόρκι, τον φροντίζω, τον ταΐζω δεν θα ήθελα να καταλήξει για σφάξιμο. Είναι άδικο» τόνισε.

Μια άλλη λύση θα μπορούσε να ήταν η εγκατάσταση του Πόρκι στον Ζωολογικό Κήπο του Δήμου Θεσσαλονίκης όπου ναι μεν υπάρχουν κλουβιά – τα οποία θα πρέπει να πιστοποιηθούν ότι είναι κατάλληλα- ενώ θα χρειαστεί μεγάλη και επίμονη φροντίδα όσον αφορά τη διατροφή του, τα φάρμακα του κλπ.

Ο κ. Γερονυμάκης ευελπιστεί ότι θα βρεθεί φιλόξενη αγροικία και οικογένεια που θα φροντίσει τον Πόρκι έως τα βαθιά του γεράματα καθώς όπως είπε τα γουρούνια ζουν περί τα 20 χρόνια ενώ μπορούν να φτάσουν και τα 200 κιλά.

Πηγή: skai.gr

