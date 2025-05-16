Λογαριασμός
Pet Stories: Στο 2ο επεισόδιο, ο Λεωνίδας Κακούρης και η σκυλίτσα του Λίνα

Η Νίκη Ζαρκάδα συναντά τον αγαπημένο ηθοποιό Λεωνίδα Κακούρη, που μας ανοίγει την καρδιά του και μας συστήνει τη Λίνα, τη σκυλίτσα που υιοθέτησε   

Pet Stories

Την Κυριακή 18 Μαΐου στις 13.00, το Pet Stories έρχεται με νέες ιστορίες αγάπης για τους τετράποδους φίλους μας.

Η Νίκη Ζαρκάδα συναντά τον αγαπημένο ηθοποιό Λεωνίδα Κακούρη, που μας ανοίγει την καρδιά του και μας συστήνει τη Λίνα, τη σκυλίτσα που υιοθέτησε πριν από 6,5 χρόνια και του άλλαξε τη ζωή. Μια σχέση γεμάτη αγάπη, φροντίδα και κατανόηση.

Δείτε το τρέιλερ

Pet Stories

Βουτάμε –κυριολεκτικά- σε μια συγκινητική ιστορία υδροθεραπείας: ένας 16χρονος σκυλάκος βρίσκει ανακούφιση μέσα στο νερό, αποδεικνύοντας πως ποτέ δεν είναι αργά ούτε για αγάπη ούτε για θεραπεία.

Pet Stories

Επισκεπτόμαστε το πρότυπο καταφύγιο Dog City στο Προπονητικό Κέντρο του Παναθηναϊκού «Γ. Καλαφάτης». Εκεί, αδέσποτοι σκύλοι και γάτες περιθάλπονται, εκπαιδεύονται και κοινωνικοποιούνται όσο περιμένουν να βρουν την παντοτινή τους οικογένεια.

Pet Stories

Ακολουθούμε ένα ζευγάρι που άφησε την πόλη για να ζήσει κοντά στη φύση και τα ζώα. Σε ένα κτήμα στα Μέγαρα έστησαν μια φάρμα, με γουρούνια, πρόβατα, γαϊδούρια, γάτες και σκύλους, ένα καταφύγιο ελευθερίας και αγάπης για δεκάδες ζώα που συνυπάρχουν αρμονικά.

Pet Stories

Φυσικά, δεν λείπουν και οι ειδικοί μας, κτηνίατροι και εκπαιδευτές, που απαντούν σε όσα μας ρωτήσατε.

Pet Stories

