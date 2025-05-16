Pet Stories: Στο 2ο επεισόδιο, ο Λεωνίδας Κακούρης και η σκυλίτσα του Λίνα

Την Κυριακή 18 Μαΐου στις 13.00, το Pet Stories έρχεται με νέες ιστορίες αγάπης για τους τετράποδους φίλους μας.

Η Νίκη Ζαρκάδα συναντά τον αγαπημένο ηθοποιό Λεωνίδα Κακούρη, που μας ανοίγει την καρδιά του και μας συστήνει τη Λίνα, τη σκυλίτσα που υιοθέτησε πριν από 6,5 χρόνια και του άλλαξε τη ζωή. Μια σχέση γεμάτη αγάπη, φροντίδα και κατανόηση.

Δείτε το τρέιλερ

Βουτάμε –κυριολεκτικά- σε μια συγκινητική ιστορία υδροθεραπείας: ένας 16χρονος σκυλάκος βρίσκει ανακούφιση μέσα στο νερό, αποδεικνύοντας πως ποτέ δεν είναι αργά ούτε για αγάπη ούτε για θεραπεία.

Επισκεπτόμαστε το πρότυπο καταφύγιο Dog City στο Προπονητικό Κέντρο του Παναθηναϊκού «Γ. Καλαφάτης». Εκεί, αδέσποτοι σκύλοι και γάτες περιθάλπονται, εκπαιδεύονται και κοινωνικοποιούνται όσο περιμένουν να βρουν την παντοτινή τους οικογένεια.

Ακολουθούμε ένα ζευγάρι που άφησε την πόλη για να ζήσει κοντά στη φύση και τα ζώα. Σε ένα κτήμα στα Μέγαρα έστησαν μια φάρμα, με γουρούνια, πρόβατα, γαϊδούρια, γάτες και σκύλους, ένα καταφύγιο ελευθερίας και αγάπης για δεκάδες ζώα που συνυπάρχουν αρμονικά.

Φυσικά, δεν λείπουν και οι ειδικοί μας, κτηνίατροι και εκπαιδευτές, που απαντούν σε όσα μας ρωτήσατε.

Πηγή: skai.gr

