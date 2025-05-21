Η ωοτοκία των θαλάσσιων χελωνών ξεκίνησε - Τι πρέπει να προσέχεις

Η Ελλάδα φιλοξενεί τις πιο σημαντικές παραλίες ωοτοκίας της χελώνας Καρέττα στη Μεσόγειο και οι πρώτες φωλιές για το 2025 ήδη εντοπίστηκαν και προστατεύτηκαν στην παραλία Λαγανά Ζακύνθου, στην παραλία της Ελαίας του Κυπαρισσιακού Κόλπου στη Μεσσηνία και στην παραλία Παχιά Άμμος στον Κόλπο της Μεσσαράς στη νότια Κρήτη.

Κάθε καλοκαίρι ο ΑΡΧΕΛΩΝ καλύπτει με την οργανωμένη δράση του σχεδόν 100 χλμ. παραλιών ωοτοκίας, καταγράφοντας και προστατεύοντας φωλιές Καρέττα στη Ζάκυνθο, στον Κυπαρισσιακό Κόλπο στη δυτική Πελοπόννησο, στην Κορώνη, στον Λακωνικό Κόλπο στη Νότια Πελοπόννησο, στα Χανιά, το Ρέθυμνο και τον Κόλπο της Μεσσαράς στην Κρήτη.

Αν βρίσκεσαι κι εσύ σε μία από αυτές τις παραλίες ακολούθησε τις παρακάτω οδηγίες:

Κλείσε και απομάκρυνε τις ομπρέλες, τις ξαπλώστρες και οποιαδήποτε άλλα έπιπλα από την παραλία μετά τη δύση του ηλίου.

Σβήσε ή κάλυψε τα φώτα που είναι ορατά από την παραλία και απόφυγε να παραμείνεις στη παραλία το βράδυ.

Μην ανάβεις φωτιές τη νύχτα στην παραλία

Μη ξεσκάβεις τις φωλιές. Οι θαλάσσιες χελώνες, οι φωλιές, τα αυγά και τα χελωνάκια προστατεύονται από την ελληνική νομοθεσία και διεθνείς συμβάσεις.

Μη μετακινείς τη σήμανση των φωλιών, τους προστατευτικούς κλωβούς πάνω από τις φωλιές ή τους ειδικούς διαδρόμους για τα χελωνάκια.

Απόφυγε τη χρήση τροχοφόρων στην παραλία.

Απόφυγε να οδηγείς ταχύπλοο με υψηλή ταχύτητα κοντά στην παραλία ωοτοκίας.

Οι περισσότερες θαλάσσιες χελώνες επιστρέφουν να αφήσουν τα αυγά τους στις παραλίες όπου γεννήθηκαν. Όμως, υπάρχουν μερικά θηλυκά τα οποία, κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους, κάνουν φωλιές σε ακτές που μας είναι άγνωστες. Αυτές οι «σποραδικές φωλιές» μπορούν να εμφανιστούν οπουδήποτε στην Ελλάδα, και χρειαζόμαστε τη βοήθεια σου για να τις καταγράψουμε, τονίζει ο ΑΡΧΕΛΩΝ.

Η μελέτη της εμφάνισης σποραδικών φωλιών ρίχνει φως στις μετακινήσεις των θαλάσσιων χελωνών. Αυτά τα δεδομένα συνεκτιμώνται στη μελέτη των πληθυσμών των θαλάσσιων χελωνών. Ο ΑΡΧΕΛΩΝ ενθαρρύνει όλους τους πολίτες που νοιάζονται για τη φύση και το περιβάλλον να είναι παρατηρητικοί και να συνεισφέρουν στην προστασία της άγριας ζωής αναφέροντας ίχνη, νεοσσούς και πιθανές φωλιές.

Εάν βρεις χελώνα να ωοτοκεί, ίχνη θαλάσσιας χελώνας ή φωλιά που δεν έχει προστατευτεί, ακολούθησε τα παρακάτω βήματα:

Μην ενοχλήσεις την χελώνα: Οι δυνατοί ήχοι, οι φωτογραφίες και τα φώτα μπορεί να την τρομάξουν. Μην ενοχλήσεις τη φωλιά: Άφησέ την ακριβώς όπως την βρήκες.

Σημείωσε την τοποθεσία: Χρησιμοποίησε ορόσημα ή συντεταγμένες GPS για να εντοπίσεις τη φωλιά.

Τράβηξε μερικές φωτογραφίες από τα ίχνη ή την πιθανή φωλιά (αφού η χελώνα έχει επιστρέψει στο νερό).

Ανάφερε τη φωλιά στον ΑΡΧΕΛΩΝ: Συμπληρώστε την ηλεκτρονική Φόρμα Καταγραφής Σποραδικής Φωλιάς εδώ. Αυτή η φιλική προς τον χρήστη πλατφόρμα επιτρέπει να υποβάλλεις γρήγορα πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία της φωλιάς, την ημερομηνία και τυχόν παρατηρήσεις που μπορεί να έχεις.

Εάν βρεις τραυματισμένη θαλάσσια χελώνα επικοινώνησε με την 24ωρη γραμμή διάσωσης του ΑΡΧΕΛΩΝ 6941 511 511.



