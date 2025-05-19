Τον έχουμε γνωρίσει μέσα από τους ρόλους που έχει υποδυθεί, αλλά στην εκπομπή του ΣΚΑΙ, Pet Stories, ο ηθοποιός Λεωνίδας Κακούρης μας σύστησε την πρωταγωνίστρια της ζωής του, τη Λίνα.

Πρόκειται για τη σκυλίτσα του, που όπως περιγράφει μπήκε στη ζωή του πριν από 6,5 χρόνια και έφερε πολύ μεγάλη χαρά στην οικογένεια. «Όταν την είχαμε πάρει ήταν ένα μικρό φοβισμένο σκυλάκι με πολλά θέματα. Δεν ήθελε να βγεί έξω, φοβόταν σε κάθε ήχο. Δεν κοιμόταν σχεδόν καθόλου. Την πλησιάσαμε με πολύ αγάπη και εγώ και τα παιδιά μου και η γυναίκα μου και σιγά σιγά, μετά από ένα χρόνο άρχισε να εγκλιματίζεται, να είναι πολύ τρυφερή, γλυκιά και να ξεπερνάει τα τραύματα που προφανώς είχε γιατί ήταν αδέσποτη. Είχε ζήσει για ένα χρόνο έξω μαζί με μια αγέλη και είχε υποστεί προφανώς και κάποιες άγριες συμπεριφορές τις οποίες κουβαλάει και ακόμα έχει κάποιες φοβίες, αλλά σίγουρα είναι πολύ καλύτερα από ότι ήταν τότε», αναφέρει ο ίδιος χαρακτηριστικά.

Σχετικά με το που βρήκαν εκείνος και η οικογένειά του τη Λίνα, ο Λεωνίδας Κακούρης αναφέρει πως έψαχναν σε φιλοζωικές οργανώσεις. «Βλέπαμε τις φωτογραφίες από διάφορα σκυλάκια και καταλήξαμε όλοι στη συγκεκριμένη».

Όσο για το πόσο άλλαξε η παρουσία της την καθημερινότητα της ζωής στο σπίτι, ο ίδιος δηλώνει πως: «Προστέθηκε άλλο ένα μέλος, στο οποίο έχεις πολλές υποχρεώσεις. Πρέπει να του φέρεσαι με σεβασμό. Υπάρχει ένα πάρε δώσε αισθημάτων και αγάπης. Κάθε φορά που κάποιο μέλος από την οικογένεια έρχεται, αν την ακούσεις πώς κάνει συγκινείσαι γιατί είναι πολύ γλυκό»

Απαντώντας στο γιατί ένας άνθρωπος νιώθει καλά όταν είναι κοντά σε ζώα, ο γνωστός ηθοποιός αναφέρει μεταξύ άλλων πως την παίρνει μαζί του ακόμα και στο θέατρο.«Γιατί υπάρχει μια πραγματική σχέση. Υπάρχει ένα δέσιμο ανάμεσα στον ένα και στον άλλον. Ο τρόπος που μπορεί να σε κοιτάξει, ο τρόπος που θα αποδεχθεί το χάδι. Αυτά τα ματάκια που τα βλέπεις να σε κοιτάνε με τόση αγάπη και ζεστασιά. Δεν ξέρω, είναι κάτι πολύ ωραίο», δηλώνει ενδεικτικά και προσθέτει πως:

«Κάποιες φορές την έχω πάρει στο θέατρο που είναι πάρα πολύ ήσυχη, δεν κάνει καθόλου, δεν γαυγίζει, δεν φωνάζει. Είναι γενικά ένα πολύ ήρεμο πλάσμα. Δεν με έχει δυσκολέψει. Την έχω πάρει και σε γυρίσματα. Παρότι φαίνεται πολύ ήρεμη, είναι αρκετά δυναμική, εκρηκτική κάποιες φορές, δηλαδή την έχω δει να κάνει πράγματα που δεν τα πιστεύω γιατί γενικά έχει μια ήρεμη κατάσταση. Αγαπάει πάρα πολύ τους ανθρώπους, δηλαδή είναι πολύ κοινωνική. Πηγαίνει σχεδόν σε όλους. Αρχίσαμε σιγά σιγά να την ξεθαρρεύει και πηγαίνοντας τη βόλτα με τη σκέψη που έκανα ότι εφόσον είχε μεγαλώσει σε αγέλη, ίσως θα ήταν καλό να έπαιρνα τα παιδιά και κάποια άλλα παιδιά από πάνω και εγώ μαζί και να τη βάλουμε στη μέση. Και όταν το κάναμε αυτό και βγήκαμε έξω και περπατήσαμε, είδαμε ότι πήγε πολύ περισσότερα βήματα από ό, τι πήγαινε συνήθως και ένιωθε πολύ πιο ασφαλής στο να πάει μια βόλτα λίγο πιο κει και σιγά σιγά με αυτό τον τρόπο άρχισε να χαλαρώνει και να έρχεται στα φυσιολογικά της».

Όπως σημείωσε, δεν τον αναγνωρίζει στην τηλεόραση και δεν αντιδρά καθόλου στα αυτοκίνητα. «Παρότι τον πρώτο χρόνο ήταν αδέσποτη, παρότι τρομάζει μέχρι αηδίας όταν ακούσει μια σακούλα ή μια τέντα. Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει όταν μπορεί να έρχεται κατά πάνω της ένα φορτηγό....Δηλαδή θέλει τρομερή προσοχή. Δεν ξέρω, για κάποιο λόγο τα αυτοκίνητα δεν αποτελούν κίνδυνο.».

Αναφορικά με τα περιστατικά κακοποίησης ζώων που έχουν καταγραφεί ο ίδιος υπογράμμισε πως σκέφτεται: «Πόση αγριότητα υπάρχει στον κόσμο και πόσο άνθρωποι κουβαλάνε αυτή την κακία και την ανωμαλία μέσα τους, με το να κακοποιούν, να βασανίζουν και να χτυπάνε ανυπεράσπιστα ζώα.»

Πηγή: skai.gr

