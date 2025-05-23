Τρυφερές ιστορίες γεμάτες αγάπη για τους τετράποδους -και όχι μόνο- φίλους μας έρχονται στο νέο επεισόδιο του Pet Stories, την Κυριακή 25 Μαΐου στις 13.00.

Η Νίκη υποδέχεται την ηθοποιό Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ, που μας μιλά για τη μοναδική σχέση που έχει με τον σκύλο της Diego. Περιγράφει πως αυτός ο ξεχωριστός δεσμός επηρεάζει την καθημερινότητά της, τη δυναμική στο σπίτι, αλλά και πώς ο Diego στάθηκε στο πλευρό της σε καθοριστικές στιγμές της ζωής της.

Σ’ αυτό το επεισόδιο, μαθαίνουμε για τους σκύλους οδηγούς, οι οποίοι προσφέρουν ασφάλεια, ανεξαρτησία και αξιοπρέπεια σε ανθρώπους με προβλήματα όρασης. «Μας χαρίζουν τα μάτια τους», λέει η Ιωάννα-Μαρία Γκέρτσου, πρόεδρος της Σχολής Σκύλων Οδηγών «Λάρα», ενώ συζητάμε και για το LEMON app, την πρώτη ελληνική εφαρμογή που σχεδιάστηκε για να εξυπηρετεί όσους συνοδεύονται από σκύλο οδηγό.

Γνωρίζουμε τον σύλλογο ΑΡΧΕΛΩΝ που δραστηριοποιείται για την προστασία και περίθαλψη των θαλάσσιων χελωνών στην Ελλάδα.

Βρισκόμαστε σε ένα υπέροχο σχολείο που κάνει τη φιλοζωία καθημερινό μάθημα ζωής, αφού δύο αδέσποτα σκυλάκια έχουν γίνει μέλη της σχολικής κοινότητας. Τα παιδιά φροντίζουν, αγαπούν και μαθαίνουν πώς να συμβιώνουν με τα ζώα, αναπτύσσοντας ενσυναίσθηση και υπευθυνότητα.

Ακόμη, οι ειδικοί μας -κτηνίατροι και εκπαιδευτές- απαντούν σε όσα μας ρωτήσατε, ένας παιδίατρος εξηγεί πώς μπορεί να αναπτυχθεί μια υγιής σχέση ανάμεσα στα μωρά και τα κατοικίδια, ενώ σας προτείνουμε γευστικές και εύκολες λιχουδιές για τους αγαπημένους σας τετράποδους φίλους.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

